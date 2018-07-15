北韩李勇浩：同意无核化 但将保留核知识以防美国敌对

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北韩外务相李勇浩在敏感的时期访问伊朗，引起国内外的注目。





李勇浩在美国重启对伊朗制裁的首日赴伊朗访问，以北伊传统友好关系来看，北韩外务相李勇浩访问伊朗似乎并不出人意料，且双方外长会谈以及与伊朗领导人的会谈结果也没有惊人之处，正因如此，北韩外相突然出访伊朗更加引人注目，外界质疑李勇浩为何在如此敏感的时候访问伊朗并举行了没有什么特别意义的会谈。





目前，北韩以落实无核化为由试图摆脱美国的制裁，伊朗则因美国废除核协议而再遭制裁。美国与北韩的对话虽然陷入僵局，但为了不让问题停摆，双方目前仍保持沟通。美伊关系则因重启对伊制裁而处于剑拔弩张的紧张局面。北韩与伊朗拥有同样的反美情绪，共同奉行不结盟运动，拥有传统友好关系。双方关系提升至“血盟”水平是在上世纪80年代两伊战争时期，当时伊拉克得到西方国家援助，北韩则援助伊朗，由此，双方关系大为加强。在开发弹道导弹方面，北韩也与伊朗保持了合作，两国均被美国列为“不良国家”，均遭到了美国的制裁。以此来看，北韩外务相访问伊朗似乎是对美国的一种示威。在美北进行对话的过程中，北韩曾积极拉拢中国，加强了与中国的关系，此次北韩外务相访问伊朗再次确保了支持北韩的“友军”。也有部分人士认为，美国重启对伊朗制裁也是针对北韩发出的警告，鉴于此，李勇浩访问伊朗将对美北对话局面起到负面影响。