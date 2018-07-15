美国恢复对伊朗制裁 韩国经济再现危机

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美国东部时间7日零时起，美国恢复对伊朗制裁。这是美国2016年1月根据伊朗核协议放宽或取消对伊朗制裁后时隔2年7个月，重新对伊朗实施制裁。今年11月起，美国还将启动第二阶段制裁，封杀伊朗原油出口，预计韩国经济将遭受巨大打击。





美国从7日零时起重启对伊朗第一阶段制裁，禁止伊朗政府购买美元、利用伊朗里亚尔进行交易和发行国债等，宗旨在于切断伊朗资金来源，在全球金融市场上对其形成孤立。此外，金、铝、钢铁等贵金属、矿物、汽车交易也被禁止。美国这次还实施“次级抵制”，因此与伊朗交易的美国企业和第三国企业和个人均将被纳入制裁对象。预计在伊朗开展商业活动的欧洲企业将成为主要“次级抵制”对象。除此之外，与伊朗铁路系统有关的金融交易、进口伊朗地毯和饮食也被全面禁止。





美国将从11月5日起重启对伊朗第二阶段制裁。第二阶段制裁措施包括切断国际社会与伊朗政府的金融交易、禁止进口伊朗原油。对此，美国政府正对韩国、土耳其和印度等同盟国施压，要求上述国家在美国启动第二阶段制裁的11月之前，停止从伊朗进口原油。而伊朗威胁称，如果美国禁止伊朗出口原油，将封锁霍尔木兹海峡。据统计，每天经该海峡运输的原油约占全球海运原油的30%。预计在美国恢复对伊朗第二阶段制裁后，世界原油供需将出现巨大变化，这将对韩国乃至全球经济产生巨大影响。





在美国宣布恢复对伊朗制裁后，韩国企业已开始减少对伊朗出口。据韩国贸易协会公布的一份统计数据显示，今年1至6月，韩国对伊朗出口额为17.22亿美元，同比减少15.4%，7月出口额同比减少19.4%。2012年韩国对伊朗出口额达62.57亿美元，2013年受美国对伊朗制裁影响，急剧减至44.81亿美元，2016年再减少到37.17亿美元后，2017年反弹。另外，在伊朗原油问题上，韩国政府正与美方就将原油列于制裁对象之外进行讨论。在奥巴马政府时期，韩国削减了20%的伊朗原油进口，从而获得了豁免。