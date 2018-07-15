特朗普积极回应金正恩 美国新任对北韩政策特别代表将访韩中日

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美国对韩国特使团访北一事的反应尤为引人关注。美国总统特朗普对北韩国务委员长金正恩发出的信息作出积极回应，但美国国务卿蓬佩奥则采取谨慎态度称，还有很多工作要做。





其间，美北围绕先采取无核化措施，还是先发表《终战宣言》问题产生巨大意见分歧，双方各持己见，相持不下。在韩国特使团访北前，美国方面提及北韩提交核申报清单以及无核化时间表，并发出若北韩作出具体承诺，则在北韩采取具体行动之前就能作出让步的信号。对此，金正恩委员长向韩国特使团表示，他希望在特朗普总统的首个任期内改善与美国的关系并实现无核化。也就是说，金正恩委员长希望在2021年1月之前实现无核化。对此，特朗普总统通过推特表示感谢称，希望双方共同实现上述目标。而对蓬佩奥保持谨慎态度一事，很多人认为，作为负责人，他采取谨慎态度是理所当然的。美国总统和国务卿的不同反应可以说是针对金正恩亮出的“牌”的一种战略回应。





在此背景下，美国新任对北韩政策特别代表斯蒂芬•比根将对韩中日进行访问。这是他就任后首次访问三国。美国国务院公布比根访问韩中日三国的计划时表示，为了实现“最终、可完全验证的北韩无核化”（FFVD），应作出外交努力。





但外界预计，美北即便为对话找到突破口，协商也很难取得进展。