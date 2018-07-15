美北首脑会谈“满月” 无核化议题无进展
2018-07-15
#明星档案 l 2018-09-07
生日：1970年7月24日
身高：175cm
体重：74kg
血型：B型
出生地：庆尚北道庆州市
演员金尚昊高考结束后放弃进入大学，而是选择到首尔发展。1987年出演音乐剧《屋顶上的小提琴》，成为一名音乐剧演员。1994年又出演话剧《钟路猫》，挑战话剧舞台。2001年，其出演的第一部电影作品《黑水仙》上映，在片中饰演一名越狱的俘虏，由此开启了其日后经久不衰的忠武路“甘草”之路。金尚昊以特有的“地中海”式发型和极具亲近感的面相，活跃在多部影片当中，受到观众们的喜爱。
代表作：
2018年 电影《协商》
2018年 电影《目击者》
2017年 连续剧《守望者》
2017年 电影《普通人》
2017年 电影《被操纵的城市》
2016年 连续剧《打架吧鬼神》
2016年 电影《特别搜查：死囚的信》
2015年 电影《大虎》
2014年 连续剧《Doctor异乡人》
2014年 电影《海雾》
2013年 电影《素媛》
2012年 连续剧《顺藤而上的你》
2011年 电影《少年莞得》
2011年 电影《与敌同寝》
2018-07-15
2018-07-13
2018-07-13