



生日：1970年7月24日

身高：175cm

体重：74kg

血型：B型

出生地：庆尚北道庆州市





演员金尚昊高考结束后放弃进入大学，而是选择到首尔发展。1987年出演音乐剧《屋顶上的小提琴》，成为一名音乐剧演员。1994年又出演话剧《钟路猫》，挑战话剧舞台。2001年，其出演的第一部电影作品《黑水仙》上映，在片中饰演一名越狱的俘虏，由此开启了其日后经久不衰的忠武路“甘草”之路。金尚昊以特有的“地中海”式发型和极具亲近感的面相，活跃在多部影片当中，受到观众们的喜爱。





代表作：

2018年 电影《协商》

2018年 电影《目击者》

2017年 连续剧《守望者》

2017年 电影《普通人》

2017年 电影《被操纵的城市》

2016年 连续剧《打架吧鬼神》

2016年 电影《特别搜查：死囚的信》

2015年 电影《大虎》

2014年 连续剧《Doctor异乡人》

2014年 电影《海雾》

2013年 电影《素媛》

2012年 连续剧《顺藤而上的你》

2011年 电影《少年莞得》

2011年 电影《与敌同寝》