韩国党政青决定加大生物保健等研发支援力度 创造工作岗位

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韩国执政党共同民主党、政府和总统府青瓦台（简称党政青）6日在国会讨论在生物保健、软件和知识产权等新增长动力领域创造工作岗位的方案。





党政青决定增加制药、医疗器械和化妆品产业的研究开发支援，在软件和通信技术领域投入起试点示范作用的“监管沙盒（Regulatory Sandbox）”制度，并将知识产权领域的重点放在教育和就业上。在生物保健领域，政府将加大对运用人工智能、信息技术等新技术以及制药、医疗器械和化妆品产业研发（R&D）项目的支援力度，并努力提升五松和大邱尖端医疗综合园区新药开发基础设施。同时，政府将加大对微型医疗机器人、看护机器人等创新医疗器械研发的支援力度。政府还将根据不同国家和肤质研发化妆品，扩大出口地区。政府将培养运用量身定制精密医疗和人体细胞进行的再生医学技术等超尖端领域。为提高创业积极性，政府将在创业前期分步骤进行支援。在软件领域，韩国政府出台了学校软件教育课程创新、集中培养青年人才、成立创新型人才培育中心、构建软件创业据点及扩大创业和事业资金支援等方案。尤其是政府将在软件和信息通信技术领域推行先进的“监管沙盒”制度，改善订购存在的不合理行为。在知识产权领域，政府将和地方自治团体、企业及大学进行合作，以大学生为对象提供知识产权务实性教育，帮助他们就业。此外，政府还将扩大与该领域相关的职业高中的规模，将目前的6所学校增至12所。为发展知识产权服务业，政府将扩大招标专利调查和数量分析的民间比重，加快推进知识产权相关公共数据向民间开放等。此外，为使初创企业和中小风险企业顺利获得项目资金贷款，以知识产权为担保，政府将扩大对这些企业的金融支援，并建立以知识产权为基础的中小风险企业投资基金。





党政将于本月11日举行“第7次工作岗位委员会会议”，由总统直属工作岗位委员会公布创造工作岗位的具体内容。分析认为，党政青本次商议的内容对创新型增长与创造工作岗位联动具有重要意义。文在寅总统直属工作岗位委员会副委员长李穆熙预测，从今年下半年起，韩国就业情况将得到部分改善。虽然第2季度就业人口增幅仅为5000人，就业情况陷入危机，但他提出了“政府实行的政策效果会逐渐显现”的乐观看法。李穆熙还补充道，明年起，韩国就业环境将得到大幅改善，第2季度政府出台的政策效果将完全显现，下半年有望创造20余万个工作岗位。新增长动力产业能否按照政府预期创造工作岗位，备受瞩目。