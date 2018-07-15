防弹少年团再次登顶“Billboard 200” 引发歌手免服兵役讨论

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防弹少年团凭借日前发行的再版专辑《LOVE YOURSELF 結‘Answer'》再次登顶Billboard 200榜单。Billboard方面也就防弹少年团夺冠一事进行了报道。

Billboard方面在报道中称：“防弹少年团新专辑《LOVE YOURSELF 結‘Answer'》一跃上升为Billboard 200第1位，这也是团队继年初发行的专辑《LOVE YOURSELF 轉‘Tear'》后，再次夺得该榜单冠军。

尼尔森音乐方面的数据显示，新专辑8月最后一周的专辑指数为185，000点，获得第1，其中141，000点为实体专辑销售成绩。”同时，截至截稿时，Billboard另一主要榜单“Hot 100”中，防弹少年团《IDOL》排名第11位。

在再次登顶Billboard 200后，防弹少年团在本月3日举行的韩国放送大奖颁奖典礼中，获得年度歌手大奖。虽然防弹少年团因行程原因未能亲临现场领奖，但依然通过视频，向组委会以及歌迷表达了谢意。

不久前在亚运会中获得男足金牌的韩国男子国足队员全员，以“为国作出重大贡献”为由，免除兵役义务。在此之际，防弹少年团在全球范围内的影响力也备受关注，因此，韩国国内有国会议员提议，“也应对像防弹少年团一样，为韩流文化发展作出卓越贡献的K-POP歌手免除兵役”，然而防弹少年团的歌迷似乎并不领情，纷纷在网上回应称“不要让歌手被政治利用”。