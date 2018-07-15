Apink郑恩地举行solo演唱会“暳花驛” 充满秋日感性

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Apink主唱郑恩地即将举行solo演唱会“暳花驛”，其经纪公司近日公布了演唱会预告海报，引发歌迷关注。

在海报中，有演唱会的名字“暳花驛”以及“向着闪耀星光的花朵”一行文字，郑恩地手提行李箱，站在树下仰望天空，整体梦幻般的画面效果，营造出浓浓的感性氛围。然而，海报中并未显示演唱会日程等信息，吊足了歌迷的胃口。

此次演唱会将是郑恩地举行的第2个solo演唱会。去年举行的出道后首场个人演唱会，开票仅在5分钟后便全席售罄，显示出郑恩地的演唱会票房号召力。当时郑恩地也为到场的2000余名歌迷，演唱了自己的热门歌曲，并且邀请了特别嘉宾，为歌迷打造了一场难忘的演唱会。

郑恩地将于下个月发行全新个人专辑，再次solo回归。此前，郑恩地所在的Apink也发行了全新专辑，主打歌《1点也没有》也获得了空前成功。郑恩地将在Apink回归活动全部结束后，专心投入到solo活动中。时隔1年零4个月再次发行的个人专辑，也让歌迷期待不已。

目前，郑恩地出了随Apink成员一道进行亚洲巡演外，还在抓紧拍摄自己的大银幕处女作《0.0MHz》。