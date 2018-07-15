韩国确诊一例MERS患者 预警级别上调至“注意”

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韩国时隔3年3个月再次出现中东呼吸综合征（MERS）确诊病例，政府已及时对确诊患者及密切接触者采取隔离措施等应对措施。





中东呼吸综合征是2012年4月在沙特阿拉伯等中东地区首次出现的急性呼吸道传染病，致死率高达46%。虽然有可缓解症状的药物，但尚无预防疫苗和有效的治疗药物。医疗界认为，与骆驼接触、饮用骆驼奶、与确诊患者接触是中东呼吸综合征的主要感染途径。





2015年，中东呼吸综合征袭击韩国，当年5月20日从中东国家回国的韩国旅客被确诊罹患中东呼吸综合征，但由于当时韩国社会对中东呼吸综合征认识不足，未能及时采取应对措施，疫情迅速蔓延，直到韩国政府当年12月23日宣布疫情完全结束，韩国境内共出现186例患者，其中38人死亡，另有16752人接受隔离，社会一度陷入混乱，经济遭受冲击，内需不振，尤其是旅游业遭受了重创。在总结经验教训后，人们认为保健、医疗、防疫当局在事发初期未能有力应对且未能透明公开相关信息是导致事态恶化的根源。然而，有关部门似乎并未完全吸取教训，这次病发的患者在抵达仁川机场后曾向检疫人员申报有腹泻症状，但检疫人员判断其体温正常，也没有呼吸道症状，而并未采取特别措施。在经过4个小时后，民间医院确诊这名患者有发烧和肺炎等症状，并立即向保健当局申报。相较于防疫当局的应对不力，民间医院迅速反应，为减轻影响发挥了更积极的作用。对此，有观点认为，政府应彻底开展防疫和管理工作，避免重蹈覆辙。