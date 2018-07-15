韩国印尼举行首脑会谈

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韩国与印度尼西亚进一步加强了“特别战略伙伴关系”。韩国总统文在寅与正在韩国访问的印度尼西亚总统佐科·维多多举行了首脑会谈，商讨加强两国合作方案。两位首脑还一道前往首尔东大门设计广场（DDP）购物，清晨在清溪川散步，建立了友好亲密的关系。





在10日举行的首脑会谈中，两位元首对各领域加强合作的方案深入进行了讨论。文在寅总统表示，今后将积极同印尼进行高级别交流和政策磋商，发掘未来共同发展和繁荣合作项目。双方决定截至2022年，将今年上半年98亿美元的双方交易额增至每年300亿美元。韩国企业将扩大进军印度尼西亚市场，在钢铁、石油化学、汽车等项目上加强合作。文在寅总统还说，通过轻轨列车和车站附近地区的开发等，韩国将共同为印度尼西亚的基础设施建设贡献力量。此外，还将加强环境友好型能源开发以及第五代移动通信技术方面的合作。





首脑会谈以后，两国首脑共同签署了6项谅解备忘录，主要包括共享进出口和移民有关信息以及成立部长级经济合作委员会。在10日举行的韩-印尼产业合作论坛中，两国企业签署了众多谅解备忘录。韩国POSCO建设与印度尼西亚LIDO签署了参与新城建设谅解备忘录。现代工程、现代建设和乐天建设等公司也分别与印度尼西亚方面签署了各开发项目谅解备忘录。