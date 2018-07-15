白宫：美北开始商讨举行第二次首脑会谈

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美北举行第二次首脑会谈可望提速。北韩国务委员长金正恩致信美国总统特朗普，提议举行第二次首脑会谈，白宫对此持肯定看法。据悉，双方已开始为第二次首脑会谈进行接触。和第一次首脑会谈时期相同，此次美北双方再次采用“从上到下（top-down）”的方式推动首脑会谈，在两位首脑达成协议后，着手进行准备工作。预计陷入僵局的美北对话气氛将随之好转。





但目前尚难断定第二次美北首脑会谈能否成功举行，美国朝野对北韩仍存较大不信任。另外，韩国总统特使团曾表示，金正恩称《终战宣言》与驻韩美军撤离无关，同时也不希望削弱韩美同盟。有分析认为，金正恩这番话意在消除美国对《终战宣言》的不安。然而，这只是韩国总统特使团传来的消息，美国并不会因这种不确定的说法而轻易答应北韩的要求。





此外，美国媒体仍对北韩核活动存在忧虑。美国全国广播公司（NBC）10日报道称，北韩仍在制造核武器，正因如此，美国政府对北韩采取了攻击性的态度。美国兰德公司研究员布鲁斯·贝内特主张，从今年年初开始，金正恩并未废除任何核武器，反而有可能制造了5至9个新的核武器，北韩并未冻结核计划和采取无核化措施。对此，美国国家安全委员会一位人士表示，包括谈判和施压战略在内，美国政府所有的对北韩政策由特朗普总统负责推行。