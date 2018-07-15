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韩国作为IT强国，电脑等相关领域不断发展与技术创新，目前韩国已建设千兆无线网，不仅网速在全球数一数二，宽带覆盖率也达人口总量的97%。不仅如此，在韩国，免费高速无限网络到处皆是，无论是机场，还是地铁、咖啡店、银行、影院以及政府单位等公共场合，几乎都有免费WiFi，供人们免费无线上网。加之智能手机的推广，随时随地都可以上网购物、查询各种信息，通过SNS很方便地与世界各地的网友交流。





韩国的网管部门是科学技术情报通信部，韩国政府对网络管控一向是宽松的，因此西方的脸书、推特等SNS早已进入韩国，深受人们的欢迎。在韩国，为了防止受到黑色宣传与网络恐怖袭击等互联网副作用影响，自2004年至2012年一度实行“互联网实名制”，在网上必须经过姓名、身份证号码等个人信息确认程序后，才能在网上论坛留言或发贴。但是这一制度因侵害匿名表达的自由、外国人很难上网留言等问题而被宪法裁判所作出违宪判决。





随着互联网的发展，个人信息滥用、泄露等问题也在韩国日趋严重。如电商、银行等机构在没有经过会员授权或超出授权范围的情况下，将会员的个人信息提供给保险公司等其他机构，甚至还出现了非法买卖个人信息的现象。





为了保护个人信息，韩国自2011年9月起实施《个人信息保护法》，规定个人信息的基本原则与适用范围。禁止有关机构在未经本人同意的情况下收集与使用个人信息，并禁止把个人信息提供给其他机构。根据规定，如果未经本人的同意，将个人信息提供给其他机构，将被处以5年以下的有期徒刑或5000万韩元以下的罚款。如今，有关机构必须表明使用目的后才能收集个人信息，并且只能收集姓名、电话号码等最核心的信息。