防弹少年团再创历史 美球场开唱吸引4万人热情捧场

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防弹少年团成为首支在美国球场开唱的韩国组合，且盛况空前。





当地时间6日，防弹少年团在美国纽约花旗球场举行北美巡演“LOVE YOURSELF”的最后一场演出，吸引了来自全球各地的4万多名粉丝捧场。花旗球场是美国职棒大联盟纽约大都会队的主场，迄今只有英国著名歌手保罗·麦卡特尼、碧昂斯、Lady Gaga等世界顶级歌手在此登台演出。





防弹少年团自上月5日起从洛杉矶开始举行巡演，经过奥克兰、芝加哥等城市，最后一场演出在纽约花旗球场华丽落幕。





据悉，1500多名粉丝自演唱会两天前开始就在球场周边露营过夜，很多粉丝高唱防弹少年团的歌曲，还有粉丝进行快闪活动。

防弹少年团也没有辜负粉丝们的期待，以新曲《IDOL》的舞台拉开演唱会序幕，并献唱了《FAKE LOVE》、《DNA》、《MIC Drop》等热门歌曲，以精彩纷呈的舞台与长达3小时的倾情演出，赢得了粉丝们的热烈欢呼。





防弹少年团的成员们都对此次能在花旗球场开唱难掩兴奋之情，称他们又实现了一个梦想，并感谢所有支持他们的粉丝们。