Wanna One下月发行新专辑 正在商议是否延长活动期

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Wanna One将于11月发行新专辑回归。

Swing娱乐3日对外公开称Wanna One计划于11月19日发行全新专辑，为此Wanna One成员以及相关工作人员正在全力进行准备工作。由于12月Wanna One的活动时间即将到期，因此新专辑将成为Wanna One最后一张专辑。

经纪公司相关人员透露称：“新专辑的计划发行日期为11月19日星期一，之前的周末已经定下了海外活动计划，回国后可能会需要1天的回归准备时间，因此新专辑也有可能于20日发行。”

据悉，目前新专辑正在进行主打歌选曲，专辑形式初步定为迷你专辑，但也会根据最终收录歌曲的数量进行改变。

根据“Produce 101”第2季的规则，Wanna One与2017年8月出道，因此今年12月31日即将面临解散，终止活动。不过，CJ ENM以及Swing、各成员经纪公司正在商议是否要延长Wanna One的活动期限。

Swing方面表示：“虽然已经进行了几次商议，但目前还未能就延长与否得出结论。”

Wanna One某成员的经纪公司也表示：“考虑过很多形式，比如延长几个月、或者规定一个具体时限，在此期限内各成员也可以回归原团队参与活动、延长到2019年1月各大颁奖典礼结束等，也要考虑到歌迷的想法，因此不太容易决定。”