韩国会全面启动明年度预算案审核

ⓒYONHAP News

韩国国会5日全面启动明年度政府预算案审核工作。朝野最大的争论焦点是工作岗位相关预算和南北韩经济合作项目预算两项预算。





韩国政府2019年度预算达470.5万亿韩元，比今年增加9.7%。这是自爆发全球金融危机的2009年后，时隔10年创下的预算案增幅最高纪录。执政党坚持要求维持原案，在野党则要求大幅削减预算，双方或将在预算案审核过程中展开激烈争论。执政党认为，目前就业形势异常严峻，为了刺激经济，需要采取扩张性财政政策。但在野党认为，新年预算将耗费大量税金，并暗示将进行彻底验证。





明年工作岗位相关预算达23.5万亿韩元，创历史新高。执政党共同民主党表示，预算以刺激萎靡不振的就业市场为目的。共同民主党将工作岗位相关预算和创新发展相关预算定性为“民生预算”。共同民主党主张，上述两项预算是为了稳定民生而制定的，不能予以削减。但自由韩国党表示，这只不过是预算浪费，将过度消耗税金。





此外，南北韩合作项目相关预算也将是朝野针锋相对的争论焦点之一。政府提交了将把南北韩合作基金扩大到1.1万亿韩元的计划。虽然预算规模不大，但在朝野围绕批准《板门店宣言》问题产生矛盾的情况下，该预算成为了朝野争论点。共同民主党将该预算定性为“和平预算”，并称为了改善南北韩关系，必须守住该预算。自由韩国党则计划彻底进行审核，削减违背国际社会对北韩制裁的预算。