ⓒYONHAP News

文在寅总统指示保健福祉部重新研讨国民年金改革案显示出政府对国民年金改革的重视和推行改革的慎重。





国民年金面临的最大问题是年金基金库即将枯竭，目前面临急需大幅上调年金保险费的问题，然而，上调保险费将加重民众的负担，必须持慎重立场。保健福祉部提出的改革方案主要通过提高年金保险费、延迟年金领取年龄、延长义务缴纳年限、减少高龄人员领取金额等方式，以缓解年金基金库枯竭问题。





国民年金制度将无法成为人们老后生活的保障已成为民众最大的忧虑之一。低生育率和老龄化速度的加快对确保发放国民年金造成极大威胁，缴纳年金保险费的人越来越少，而领取年金的人却呈几何级数增长。以目前的低生育率、老龄化速度来看，年金基金库将很快枯竭。政府预计，到了2042年，领取年金的人将比缴纳年金的人多，开始出现亏空。2057年，基金将完全耗尽，不再有人可以领取年金。另有分析认为，基金库实际枯竭的时间要提前许多年。





目前，最有效的解决方法是上调年金保险费，并减少年金领取额，但此举将加重国民负担，没有国民的支持，年金制度改革也难以推进。以政府的立场来看，若执意推行年金改革，支持率必将下降，因此在过去20年期间，政府始终未能上调保险费。