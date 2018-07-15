韩国自主研发运载火箭试射成功

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由韩国自主研发的运载火箭“Nuri号”发动机发射试验取得成功，标志着韩国向宇宙强国又迈进了一步。





据韩国航空宇宙研究院和科技通信部28日消息，当天下午3时59分58秒在全罗南道高兴郡罗老航天中心点火升空的试验火箭燃烧时间为151秒，较140秒的目标值多出11秒，液态发动机推力表现正常。这枚试验火箭飞行10多分钟，飞行轨迹最高点距地209公里。此次试验用于验证韩国自主研制的“Nuri号”三级运载火箭的第二级火箭75吨级发动机的性能，试验火箭长25.8米、最大直径2.6米、重52.1吨。该运载火箭原定于本月25日发射，但由于工作人员发现推进剂增压系统出现异常，因此决定推迟发射。

韩国运载火箭的开发之路迂回曲折，在推迟10个月后正式启动。由于发动机技术是火箭开发的核心，且掌握相关技术的国家采取严格的保密措施，因此所有问题均需韩国科研团队独自解决。据悉，韩国航空宇宙研究院团队在解决燃烧不稳定、燃料贮箱焊接技术上困难重重，仅在发动机设计方案上，研究团队就更改了20余次，发动机地面试验也多达100次，最终团队克服困难，成功研发出性能过硬的发动机。韩国虽曾于2013年成功发射“罗老”号火箭，但当时主要引进了俄罗斯技术，核心一级火箭整体从俄罗斯进口，因此只能算成功一半。而目前正在研发的“Nuri号”完全由韩国自主研发，其目的是完全掌握航天技术。





“Nuri号”为三级运载火箭。第一级火箭有4个捆绑在300吨发动机上的75吨级液态发动机，第二级火箭捆绑1个75吨级液态发动机，第三级火箭捆绑1个7吨级的液态发动机。火箭总长47.2米、最大直径3.5米、重200吨。若“Nuri号”开发成功，韩国可将1.5吨级的实用卫星发射至距地600至800公里的地球轨道中。韩国的人造卫星技术属全球一流水平，若能搭配自主研发的运载火箭，今后韩国宇宙产业便可插翅高飞。业界认为，本次运载火箭试验获得成功证明火箭研发已克服最大困难。剩下的课题是将4个75吨级发动机捆绑在第一级火箭上。韩国航空宇宙研究院计划继续进行火箭研发，力争在2021年正式发射“Nuri号”火箭。若按计划发射火箭，火箭需在2020年以前试射成功，并在2019年制作第一级火箭工程模型（EM）和第三级火箭鉴定样机（QM）并检测性能。此外，还需构建全新发射架系统。业界表示，韩国进入“航天俱乐部”仅是时间问题。