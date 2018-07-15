南北韩传统摔跤共同入选非遗

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韩半岛固有的传统民俗游戏传统摔跤入选《人类非物质文化遗产代表作名录》。这是包括联合国教科文组织世界遗产、人类非物质文化遗产和世界记忆遗产在内，南北韩非遗首次共同入选。未来，双方在相关领域的合作有望蓬勃发展。

联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会26日在非洲毛里求斯路易港举行第13届常会，批准将南北韩传统摔跤列入名录。委员会罕见地在定于28日至29日的代表作名录审议前以24国全场一致批准的形式予以通过。委员会表示，考虑到评估机构希望南北韩传统摔跤共同列入名录，因此史无前例地决定将个别申请转为共同入选。由于南北韩传统摔跤不论在动作，还是在传承上都具有社会和文化共同点，因此决定“合二为一”。历史上，南北韩曾各自为《阿里郎》和泡菜文化申遗并入选名录，但并非同时入选。本次南北韩虽分别对传统摔跤申遗，但委员会认为两者的宗旨相同，因此决定将南北韩传统摔跤共同入选非遗。相关审议决定过程也史无前例。一般而言，若南北韩决定将分别提交的申请进行合并，需撤回原来的申请，改为共同名义再度申请，但本次却省略了该步骤，凸显了委员会对半岛和谐与合作表示欢迎，希望通过文化统合促进和平的意愿。此前，韩国还曾与阿联酋共同申请鹰猎，与柬埔寨共同申请拔河，但都是合写申请函，申请步骤与本次完全不同。

至此，传统摔跤成为韩国第20个人类非遗。传统摔跤从韩半岛三国时代至今已有2000多年的历史，是一项传统的体育项目。比赛双方面对面弯腰，右手抓住对方腰带，左手抓住对方系在腿上的腿绳进行较量。高句丽古墓壁画表明，韩民族早在公元4世纪就已开展摔跤运动。在高丽史和《朝鲜王朝实录》等古代文献中，也有不论王公贵族，还是平民百姓都享受摔跤乐趣的记录。韩国此前入选的非遗为宗庙祭礼和宗庙祭礼乐、传统说唱“盘索里”、江陵端午祭、圆圈舞、男寺党表演、鹰猎、拔河、济州海女文化等。





南北韩传统摔跤共同申遗成功，再次证明了双方存在共同性。业界认为，若南北韩未来加强合作，更多共同申请的人类非物质文化遗产将有望入选，也希望此举能成为双方克服分裂的粘合剂。