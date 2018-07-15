在野三党在国会示威 敦促实行连动型比例代表制

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在野三党正未来党、民主和平党和正义党在国会示威，敦促实行连动型比例代表制。比例代表制是指按照各政党得票率分配国会议席的制度。在地区当选人数低于得票率时，将剩余的议席按比例代表议席进行分配。目前实行这一制度的代表性国家有德国。





韩国各政党正在讨论实行连动型比例代表制，连动型比例代表制大致上和比例代表制相同，但在其内容方面略有差异。有关连动型比例代表制的具体内容尚未定案，国会政治改革特委会3日提出了三项方案。一是综合小选举区制和各区域连动型比例代表制，议员席位仍维持300席，其中地区议员占200席，比例代表议员占100席。比例代表议席分配以连动型为原则，具体的方案仍在进行讨论。二是结合综合选举区制和各区域比例代表制，其特点是农村地区适用小选举区制，城市适用中大选举区制，议席仍保持300席，其中地区议员占225席，比例代表议员占75席，比例为3：1。第三种方案内容大致和第一种相同，但议席数增至330席，地区议员和比例代表议员的比率为2：1，地区议员占220席，比例代表议员占110席。





正未来党等在野三党在国会示威，敦促实行连动型比例代表制是因为目前的选举制度对大政党有利，对小政党不利。在野三党表示，目前实行的小选举区制等同于“胜者独食”，未当选候选人的支持票全部作废，未能如实反映选民的意见，因此小政党积极要求将选举制度改为连动型比例代表制，大政党则对此持消极立场。