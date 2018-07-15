2014年罗津-哈桑试运输事业

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上月30日起，南北韩为铁路对接及现代化改造项目而开展联合调查。2007年12月后时隔11年重启的联合调查将以18天的时间对北韩境内2600公里铁轨状态等进行调查和检测。以此为契机，若能实现南北韩铁路对接，韩国铁路将通过北韩延伸至中国、俄罗斯乃至欧洲大陆，成为国际物流运输的中心枢纽。其实，韩国在2014年就为连接贯穿亚欧大陆的经济血脉迈出了坚实步伐。





罗津属于北韩，哈桑则属于俄罗斯。因此，连接罗津与哈桑的铁路运输事业可说是超越国界的物流运输项目。俄罗斯西伯利亚地区蕴藏煤等丰富的矿产资源，若将其通过罗津港出口到韩国或其他国家，不但符合各国共同的利益，且罗津与哈桑可发展成为连接亚欧大陆的重要桥头堡。罗津-哈桑项目是修建俄罗斯哈桑至北韩罗津港长54公里的铁路区段，将罗津港打造成进出口货物转运站的物流项目。罗津-哈桑区段建成后，俄罗斯产矿物将通过这条铁路运至罗津，并通过罗津港运往韩国港口。此外，还能构建从韩半岛釜山经罗津、俄罗斯至欧洲大陆的运输网和贯穿亚欧大陆的物流体系。因此，罗津-哈桑物流项目早已备受瞩目。





该项目从很久以前开始就以罗津为中心着手推进。罗津港在日本殖民统治时期就扮演连接海洋、进军大陆的桥头堡角色，而且是冬天不结冰的不冻港。因此，联合国开发计划署曾于1991年建立包括罗津与哈桑在内的豆满江地区开发计划。2001年，已故北韩国防委员会委员长金正日访问俄罗斯，与普京总统举行会谈，并发表了《莫斯科宣言》。其核心内容为，将韩半岛纵贯铁路与西伯利亚横贯铁路连接起来，且首先连接罗津与哈桑区段铁路。2008年，韩国开始关心罗津-哈桑物流项目，且浦项制铁、韩国铁道公社、现代商船三家公司成立企业联盟，打探能否以购买罗先集装箱运输公司49%股权份额的方式参与该项目。罗先集装箱运输公司是俄罗斯与北韩合作经营的公司。但是2010年发生天安舰沉没事件，韩国政府采取5.24对北韩制裁措施，南北韩经济合作处于中断状态，直至2013年迎来了转折点。2013年11月13日，俄罗斯与北韩举行首脑会谈，并达成协议，允许韩国参与罗津-哈桑物流项目。当时，俄罗斯积极推进新东方政策，而韩国政府试图将亚欧大陆构建成一个区域性经济共同体，并提出“欧亚倡议”，这为韩国参与罗津-哈桑项目起到了积极作用。不论如何，罗津-哈桑项目是给南北韩与俄罗斯带来共同利益的三方合作项目。对韩国来说，浦项制铁需要大量的烟煤，韩国铁道公社是铁路运输公司，现代商船是船舶运输公司。如果韩国从俄罗斯进口10万吨烟煤，韩国铁道公社将利用集装箱列车负责运输这10万吨烟煤。之后，现代商船在罗津港将集装箱装上船后运到浦项，这样韩国企业可节省10%到15%的时间和费用。因此，这三家公司为参与罗津-哈桑项目而成立了企业联盟。对北韩和俄罗斯来说，北韩可收取列车过境费和罗津港使用费并创造相当的工作岗位，俄罗斯则向韩国出口烟煤等矿产资源，这对南北韩与俄罗斯都有利可图。特别值得一提的是，如果启动罗津-哈桑项目，还能引导北韩走向改革开放。因此，韩国政府作为5.24对北韩制裁的例外措施，允许韩国企业投资参与罗津-哈桑项目。2014年2月，韩国企业联盟调查团访问北韩，对罗津港和铁路状况进行实地调查。同年7月再次进行实地调查后，进入事业可行性和经济性分析阶段，2014年11月进行了第一次试运输。当时，通过连接俄罗斯哈桑与北韩罗津港的54公里铁路将4.5万吨西伯利亚产煤炭运至罗津港后，再通过海路将其运抵浦项。韩半岛分裂后首次通过北韩运入韩国的俄罗斯产煤炭在浦项制铁光阳制铁所作为焦炭的原料使用。2015年4月进行第二次试运输时，运输量增至15万吨，同年11月进行第三次试运输时，对罗津港能否同时靠泊两艘船舶与集装箱装卸能力进行了评估。但是韩国企业联盟为签订正式合同进行准备的时候出现了极大的阻碍因素。2016年1月北韩进行第四次核试验，之后试射远程弹道导弹，从而加剧韩半岛紧张局势。因此，联合国安理会通过第2270号对北韩制裁决议，韩国朴槿惠政府通知俄罗斯要与国际社会一道制裁北韩，且同年3月对北韩采取新的单边制裁措施，因此韩国企业联盟不得不放弃参与罗津-哈桑项目。





好在今年南北韩关系回暖，为重启罗津-哈桑项目营造了良好环境。罗津-哈桑项目值得一试。今后，韩国应面向亚欧大陆谋求经济发展，且从物流运输层面来看，罗津-哈桑项目确实具有极大的魅力。正因为如此，文在寅政府在绘制韩半岛新经济地图时，将罗津纳入了环东海经济圈内。目前，联合国等国际社会对北韩的制裁是落实韩半岛新经济构想的最大阻碍因素，但是今后若逐步放宽对北韩制裁，罗津-哈桑项目将有望重启。





上月30日，南北韩开始进行铁路联合调查，并为重启罗津-哈桑项目进行准备。因此，我们期待尽快完成南北韩铁路对接及现代化工程，进而重启连接东北亚和欧洲的罗津-哈桑项目，使韩国发展成为东北亚国际物流枢纽。