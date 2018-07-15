文在寅总统举行新年记者会

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韩国总统文在寅10日在总统府青瓦台举行新年记者会，介绍新一年的施政方向。





与去年新年记者会不同，文在寅本次提出“经济”、“增长”和“创新”等关键词，强调争取经济发展的成果惠及全民。此外，文在寅还在记者会上再次强调对半岛和平进程的坚定意志。





记者会上，文在寅演说的重点放在经济领域，经济成为核心关键词，文在寅演说中共出现35次“经济”，这与去年记者会的9次形成鲜明对比。同时，“增长”和“创新”也在本次演说中分别出现29次和21次，“公平”出现10次，而“收入主导型增长”仅出现1次，可见今年韩国政府的施政重点在经济领域。文在寅强调实行“以公平经济为基础的创新增长”，他说，通过以公平经济为基础的创新增长和收入主导型增长提振韩国经济，实现共同富裕。文在寅还补充道，维持可持续发展的关键要素是创新。以创新为基础，可重振基础产业，培养新增长动力产业。具体来看，政府将全面扩大战略创新产业投资、推出制造业创新政策和制度创新。政府还将构建更为严密的雇佣安全网，让国民切身感受到政府的经济政策方向正确有力。





文在寅还表示，我们正走在半岛和平之路上，今年半岛和平进程将大幅提速。相信即将举行的第二次美北首脑会谈及北韩国务委员长金正恩访韩将成为进一步巩固半岛和平的又一转折点。文在寅表示，金正恩所思考的“完全无核化”这一理念与国际社会呼吁的无核化并无差异。金正恩认为，无核化和终战宣言以及驻韩美军地位无关。文在寅还谈到了开城工业园区和金刚山旅游项目。他说，金正恩愿无条件、无代价地重启相关项目，南北韩间已解决阻挡在合作之路上的阻碍。对于南北韩经济合作项目的象征，双方均展现出重启合作的强烈意志。





对社会领域饱受争议的最低工资问题，文在寅的回答与去年的乐观态度不同，他强调将出台相关措施，帮助受上调最低工资影响的个体户度过难关。文在寅承认上调最低工资引发负面影响，并将重心转移至制定对策上。