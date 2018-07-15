男士西服该如何分场合进行搭配

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西服是男士重要的服饰，重要场合、正式场合经常会用的到，除此之外，西服也可以作为休闲服饰让男性散发出更多的魅力。那么，究竟什么场合应该搭配什么样的西服呢？

首先，西服讲究颜色和样式：一般最常见的就是黑色的西服，深藏青和深灰色也比较适于穿上参与正式场合。然而，那些浅色系或颜色比较出挑的则比较适合休闲外出时穿。男士西服中，像隐性条纹的西服也十分适合出席会议和前往职场时穿。相反，那些格纹的或者条纹比较宽、对比明显的就不太适合在正式场合穿了。

西服的扣子：男士西服的样式不一样，扣子的数量和位置也不一样，单排扣比较多见，一般是直排2粒扣或3粒扣也有，有些西服则是1粒扣，还有一种是双开扣，适合相对来说有点年龄层次的男士。常见的还有两排4粒扣和两排6粒扣。

西服和衬衫的搭配：尽人皆知，西服最好是配衬衫。一般黑色的男士西服都是配白色衬衫或淡蓝色衬衫，白色因为比较正式，所以用白色衬衫搭配的人更多一些，现在流行的紫色衬衫和酒红色衬衫也能够搭配。另外，藏青色西服也是许多男人会挑选的样式，这种西服可以用黄色的衬衫来搭配，也十分的不错，比较出挑和与众不同，可是假如出席正式场合的话，还是搭配白色衬衫比较好，毕竟白色衬衫是公认的百搭款。

西服穿戴上的细节：男人穿西服时，不要把标展现在外面，不管这款西服多么的价格昂贵，这么做只会让人觉得你不明白搭配礼仪。另外，袜子应该穿黑色或灰色的正装袜，切忌不要穿白色袜子，白色袜子过分休闲。而且，正装袜子不能太短。此外，皮鞋应该光亮，还要注意定期熨烫西服，保持西服平整。





（文中窍门来自薛飞听友）