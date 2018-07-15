中国拒绝公开污染物质资料及韩国脱核电政策引争议

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韩国全国连日遭遇严重雾霾袭击，首都圈连续两天采取应急减排措施。在此背景下，中国拒绝公开雾霾相关资料以及韩国政府脱核电政策引发了争议。





人们普遍认为，来自中国的污染物质是形成韩国雾霾天气的主因，已有研究结果证明了这点，据悉近期中国拒绝公开污染物质产生量相关资料也是因为这个原因。根据国立环境科学院两年前对2013年韩国细颗粒物情况以及跨越韩中日国境长距离移动的大气污染物质的分析显示，韩国本地排放的大气污染物占比46%，其余41%和13%的污染物来自中国和北韩。而中方主张2013年以后中国大气质量得到了大幅改善，该资料只显示此前的情况，与实际情况有出入。但韩国学者对此予以否认，他们认为，韩国本地产生的污染物质正在减少，即便反映2013年以后的情况，来自中国的污染物质所占比重并不会出现很大变化。此前，中国也承认其污染物质对韩国雾霾产生造成了影响。根据韩中日三国2000年起联合展开研究后于2006年撰写的报告显示，韩国细颗粒物的主要成分为硫酸盐和硝酸盐，其中40%以上来自中国。





在大气污染严重的背景下，脱核电政策也引发了争议。汽车和火力发电被视为韩国最大的污染源，有观点认为，文在寅政府过快推行脱核电政策导致火力发电所占比重进一步上升，部分在野党人士主张应重新检讨该政策。