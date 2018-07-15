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人类有权享受安定舒适的家居生活。因此，世界各国都在打造舒适美好的居住环境。2016年，韩国住房普及率达103.5%，人均居住面积为31.2平米。那么，北韩的情况如何呢？





北韩实行社会主义经济体制，土地和建筑物皆为国家所有。因此，住房由国家统一分配，原则上不承认私有住宅。北韩将居民分为三个阶层，即核心阶层、动摇阶层、敌对阶层。其中，核心阶层可优先分配到较好的住房居住，敌对阶层被强制下放到偏远地区，住在狭小的屋子里。如此这般，北韩所有的住宅皆为国家所有，民众在国家无偿分配的住房里生活，但要缴纳住房使用费。此外，北韩还按职场和职位分配住房。





平壤有条苍光街，上世纪90年代中期以前，也就是北韩面临经济困难以前，劳动党中央委员会所属干部大部分住在这条街上的公寓里。这里的公寓是有两三个房间的豪华型住房。一般劳工两户住在有两个房间的住宅里，这叫“一宅两户”。在地方工作的劳工大部分住在“口琴型住宅”里，有一宅四户、一宅五户，大约四、五户住在一起，厕所使用室外公厕。农村文化住宅有一宅一户、一宅两户，住房面积有大有小。





但是曾几何时，北韩的住房分配制度发生了变化。上世纪80年代中期以来，北韩因经济困难而未能满足民众住房需求。因此，北韩于2003年引进市场机制，金正恩掌权后的2012年提出北韩式经济管理法，允许工厂企业所和建设事业所建造住宅，2014年实行社会主义企业责任管理制，为提高劳动生产力采取多种优惠措施，工厂企业所和建设事业所筹措私人资金进行住宅建设，以缓和住房短缺状况。上世纪80年代，北韩婴儿潮一代进入婚姻期后，出现房源紧张局面，开始苦难行军的90年代中期以后，除粮食配给外，住宅分配也成问题。国家配给制度崩溃后，北韩居民为自谋生路开设集市，工厂企业所和建设事业所直接筹资建造住宅，并将部分住房售予民众，从而衍生出北韩房地产市场。





进入2000年后，在北韩各大城市建造了许多住宅。在此过程中，有些居民将资金投资于工厂企业所或建设事业所，以获取相应的代价，其中包括将建成的几套住房分配给他们。由于这些人想变卖被分配到的住房而衍生出房地产市场，并出现房地产经纪。变卖住房在北韩属于非法行为，有关当局必须进行管制，但这涉及到北韩居民的生存问题，且与官方紧密勾结，因此北韩的房产交易在有关当局的默认下进行。





目前，北韩有国家建设供应的住宅、公共资金与私人资金合建的住宅、借用工厂企业所或建设事业所的名义100%由私人投资建设的住宅。北韩禁止私人进行房地产开发，但是2013年出现筹集私人资金建设并供给住宅的“住宅委托事业所”，且投入资金的私人将分配到的住房转卖给一般民众。

据大韩贸易投资振兴公社最近发布的资料，平壤高级别墅的1平米价格为8000美元，南浦、开城、清津等地也形成了房地产市场。那么，北韩居民喜欢住在哪些地区呢？





经济困难以前，北韩居民希望住在邑、市、郡厅所在地或邻近车站、学校等的地区。但是北韩居民不是想住哪里就能住哪里，因为由国家统一分配住房，这要碰碰运气。进入2000年后，在北韩的大城市里建了很多设备完善的商住楼，因此很多居民想搬到这里来住。此外，外国使馆附近也是北韩居民想住的地方，因为该地区能连接WIFI。最近，北韩房市最火的地区是2017年竣工的平壤黎明街，那里林立着许多超高层公寓楼。能将房屋租给大学生的大学周边地区也备受青睐。在北韩，从外地来的大学生必须住在学校宿舍里，但因设备陈旧、管理不当，很多大学生选择在附近租房。





那么，南北韩经济合作进入正轨后，韩国建筑公司能否在北韩建造住宅呢？2014年，现代经济研究院发布了题为《统一后最有希望进军北韩的12种行业排序》报告，位列第一的是建筑、建设业。问题是北韩是否让韩国企业将其建造的公寓出售给北韩居民。为此，北韩必须积极促进改革开放，并认定北韩居民的私有财产权。北韩在克服经济困难的过程中衍生出了房地产市场。今后若通过南北韩经济合作，将韩国的资本、技术和北韩的劳动力相结合，北韩的房地产市场将更加活跃。因此，我们期待北韩尽快引进市场经济，为南北韩经济合作营造良好环境。