韩美防卫费分担谈判达成妥协

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韩美防卫费分担谈判最终达成妥协。在美北首脑会谈即将举行的情况下，韩美希望避免因费用问题产生矛盾，因此最终互相让步，达成了一致意见。





防卫费分担额是指驻韩美军驻扎费用中韩方分担的部分，主要包括美军基地韩方员工劳务费、美军基地内各种建设费用和军需支援费用。韩美每五年更新规定有相关内容的《韩美防卫费分担特别协定》。





为签署2019年起适用的第10次协定，韩美从去年3月7日起在夏威夷火奴鲁鲁进行首轮谈判，但谈判进程从开始就受挫，原因是特朗普总统从候选人时期开始一直主张应大幅上调同盟国防卫费分担额，而美国政府一度要求韩方将防卫费分担额上调至1.4400万亿韩元。此外，美方还要求新设作战支援项目，由韩方负担部署战略资产所需费用。虽然双方存在较大意见分歧，但谈判逐步取得进展。双方朝着在适当范围内上调韩方分担额，不设作战支援项目的方向进行讨论。但去年年底，美方突然改变态度，导致谈判重回原点。美方以最高领导层的指令为由，要求韩方负担12.4亿美元，并将协定有效期缩短至1年。美方还提出韩方分担额底线为10亿美元。在第二次美北首脑会谈即将举行之际，韩美迅速就第10次《韩美防卫费分担特别协定》达成协议。虽然韩方分担额超过1万亿韩元，但双方互相让步，仍低于美方10亿美元分担额的要求。此外，美方取消由韩方负担部署战略资产所需费用的要求，而韩方接受协定有效期1年的方案。