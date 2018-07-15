韩国化妆品的“后”—— 韩国LG生活健康公司

© LG Household & Health Care

现在，让我们共同关注韩国企业的新想法给全球经济带来的变化。今天节目里，我们将带领大家走进韩国第一大高端美容产品制造商——韩国LG生活健康公司，与任泰银（音译：임태은）女士一道聊一聊他们公司。





韩国LG生活健康公司在Secret产品系列中推出了韩国首个天然发酵化妆品品牌“苏秘37°”，反映出公司关于美容产品的理念。早在1945年，LG集团创始人具仁会（音译：구인회）成立了一家获得美国军政厅批准的公司，开始制造美容产品，公司一直相信只要人们追求美丽，化妆品就会永远存在。具先生在自己的房子里建立了一家化妆品工厂，并开始销售一种名为Lucky的新面霜，以挑战当时由外国品牌主导的釜山化妆品市场。Lucky被证明是一次巨大的成功，他于1947年创立了“Lak Hui“化学工业公司，这就是今天LG集团的前身。韩国LG生活健康公司开发了韩国首款肥皂、牙膏、合成洗涤剂、洗发水和餐具洗涤剂，实现了韩国家居用品的重大变革。公司在2018年美国商业杂志《福布斯》全球100家最具创新力的公司名单中排名第27位。目前，公司生产和销售各种产品，包括化妆品、日用品和饮料。但韩国LG生活健康公司的美容产品在众多产品中脱颖而出。





© LG Household & Health Care

2016年一经推出，“后”系列产品年销售额便超过1万亿韩元。去年，其销售额超过2万亿韩元，推动公司在4年内重新夺回国内化妆品行业的头把交椅。由于其下一代“苏秘”品牌将接棒“后”的成功，韩国LG生活健康公司有望保持其在韩国本土市场的领先优势。





韩国LG生活健康公司于2007年推出了基于发酵理念的化妆品。发酵过程减少了分子的大小，从而使皮肤能够以更有效的方式吸收，同时最大限度地增加养分。公司将这些天然发酵的优点融入化妆品中，以引领韩国国内化妆品市场。韩国LG生活健康公司通过这一全新概念，努力开拓未开发领域，尽可能多地从产品中消除人工元素，公司天然发酵研究所研发出了一种新的发酵方法，这是发酵技术的升级版本。对于新技术，以光和声的自然流动为特征的节奏发酵过程被添加到常规发酵的四个基本要素中，即水、土壤、温度和空气。每当研究人员听说有天然发酵的新物质时，他们就会到世界各地收集这些物质。他们花了整整一年的时间才开发出理想的发酵成分。他们分析了来自世界各地500种具有良好药效的植物，并选择了80种季节性植物作为主要成分。然后，他们在一年中的特定时间，也就是所选植物的根、茎、叶、花和种子变得最有生产力的时候，在这个时间收集它们。换句话说，研究人员耐心地等待植物不同部分充满能量。韩国LG生活健康公司一直沿着自然发酵的道路前进，最终开发出“苏秘”品牌的核心成分。这款化妆品发布后的第一年就出现了爆炸式的销售增长。





推出仅一年后，产品销售额就达到400亿韩元。2010年，年销售额跃升至1000亿韩元，而去年的销售额突破4000亿韩元。这个品牌在其他国家和地区也很受欢迎，包括中国、越南、新加坡和中国香港，成为公司未来的增长引擎。韩国LG生活健康公司通过一种独特的护肤产品概念——自然发酵，提升了化妆品的品质。通过不断迎接新挑战，公司为改善韩国人民的生活和健康作出了贡献。韩国LG生活健康公司已经发展成为一家全球性公司，与世界三大奢侈化妆品品牌兰蔻、资生堂和雅诗兰黛并肩而立。





© LG Household & Health Care