韩国会启动3月临时会议 商讨民生和改革法案

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韩国国会7日启动今年首次临时会议，开始议事日程。3月临时国会会议时间为本月7日至下月5日，前后举行30天。会议中需要讨论的各种民生法案比比皆是，争议法案数量众多，预计到达成立法协议为止，将经历一番周折。此外，会议还将重启选举制度改革问题的讨论。





朝野将在13日举行的全体会议中，首先处理雾霾对策有关法案。最近，韩国持续遭受严重雾霾侵袭，连续7天启动应急减排措施，民众谴责政治圈迟迟未能采取应对措施。代表性的雾霾相关法案是《灾难与安全管理基本法》修正案，该法案的主要内容是将雾霾列为“国家灾难”，从而为投入国家预算治霾提供依据，但雾霾究竟是社会灾难，还是自然灾难引发了争议。此外，废除汽车使用LPG燃料限制的《液化石油气安全管理事业法》以及将大气管理扩大至全国的《大气质量改善法》等也在等候审议。另外，旨在加强私立幼儿园会计透明度的“幼儿园3法”也是本次会议需处理的主要法案，“幼儿园3法”指的是《私立学校法》、《幼儿教育法》和《学校供餐法》，修订相关法律的主要目的是根除私立幼儿园的非法行为，政府介入幼儿园的会计制度。但幼儿园方面反对政府介入，认为此举将侵犯私有财产权。





选举制度改革也颇为引人注目。目前，朝野四党和最大在野党自由韩国党针锋相对，朝野四党要求实行连动型比例代表制，自由韩国党则主张执政党共同民主党应首先讨论改编权力结构问题。朝野意见大相径庭，恐难以在法定时限（4月15日）内就选举制度改革问题达成协议。