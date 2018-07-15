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进入3月份，韩国遭遇最强雾霾袭击，首都圈地区连续7天启动应急减排措施。本次雾霾天气直至7日才随着微尘浓度降至“普通”等级而有所减弱，但针对政府未能制定出适当应对方案的批评之声却不断高涨。

韩国首度连续7天启动应急减排措施。该措施在高浓度微尘持续的情况下实行。当政府预测当天微尘浓度超过50㎍/㎥且持续至次日，或预测次日微尘浓度超过75㎍/㎥时实行该措施。





启动应急减排措施后，首先限制的是尾气排放5等级车辆行驶。韩国政府将所有机动车按照燃油种类、氮氧化物等污染物质的排放量分为5个等级，以此推行汽车尾气排放等级相关规定。另外，在施工现场，政府对产生灰尘较大的工地采取缩短施工时间，民间工程采取调整施工时间的政策。对包括火力发电站、资源回收设施、再生水中心等在内的1-3种大气污染物排放公共与民间设施，政府采取建议减少大气污染物排放设施开工率的措施。但以上措施并不能从根本上解决雾霾问题，仅可在短时间内降低微尘浓度，属于应急措施。

韩国本次遭受如此严重的雾霾天气，究其原因，除了有本国原因外，也严重受到来自中国和北韩的影响。有声音认为，韩国的雾霾一半以上应归咎于中国。也有声音认为雾霾来自中国、韩国与北韩的比重为4:4:2。分析认为，气象因素是导致韩国遭受雾霾的原因之一。今年1月至2月，微尘浓度创5年来新高，有助于扩散污染物质的风的速度也创5年来新低，对空气起到净化作用的降水的天数也创5年来最少。据分析，来自国外的微尘持续流入韩国，在大气处于停滞状态的情况下，只能继续滞留在韩国，加之本土的污染物也无法扩散，导致韩国境内微尘浓度大增。

对此，韩国总统文在寅6日指示政府有关部门与中国政府讨论并制定紧急治霾对策。文在寅指出，韩中双方在环境部长会议上，就开展人工降雨技术合作达成一致，并考虑为治霾工作紧急编制预算以及提前关闭老旧火力发电站。文在寅制定相关对策是因为意识到部分声音批评政府没有切实要求中国制定治霾政策。总之，该言论也明确指出了中国在雾霾问题上存在责任。





国会虽对雾霾问题反应相对迟缓，但已开始处理悬而未解的应对雾霾的相关法案，最具代表性的是朝野决定在国会全体会议上处理旨在“将雾霾列为国家灾难”的治霾相关法案。若该法案被通过，今后出现严重雾霾天气时，政府可投入预备费等国家预算。此外，《大气质量改善法》、《大气环境保护法》等法案也在等候国会通过。





雾霾中含有致癌物质，是引发各种疾病的根源。因此，有声音指出，应重点将雾霾提升至国家性课题来予以解决。