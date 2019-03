ⓒ Big Hit Entertainment

防弹少年团将于下月携新专辑回归。





12日,Big Hit娱乐发布消息称,防弹少年团将于4月12日携新专辑《MAP OF THE SOUL:PERSONA》重返歌坛。





《MAP OF THE SOUL:PERSONA》是防弹少年团继去年8月发行《LOVE YOURSELF》的系列终章《LOVE YOURSELF 结 Answer》之后,时隔8个月推出的新系列专辑。





防弹少年团携新专辑回归歌坛的消息一经公开,马上受到全球粉丝与音乐市场的关注。防弹少年团在去年凭借《LOVE YOURSELF》系列专辑,不仅首次连续两次在美国公告牌“200强专辑榜”登顶,《LOVE YOURSELF 转 Tear》专辑的主打曲《FAKE LOVE》还登上公告牌单曲榜“Hot100”前十位。防弹少年团的新系列专辑今后将取得怎样的成绩,备受期待。