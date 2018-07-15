BTS师弟团TOMORROW×TOGATHER出道

ⓒ YONHAP News

防弹少年团师弟团TOMORROW×TOGATHER于本月5日发行首张专辑正式出道。

TOMORROW×TOGATHER是BIGHIT娱乐公司时隔6年推出的5人组新人男团，由准、秀彬、休宁·凯、泰贤、范奎组成。团队名称“TOMORROW×TOGATHER”意为“相互不同的你和我用同一个梦想共创美好明天”，主打明朗、健康的风格。

出道专辑《梦之章：STAR》的主题为“遇见你的喜悦与心动”，传递出“自己人个人可能一事无成，但遇见你之后，我们共同携手，能够克服一切”的信息。

主打歌《某一天头上长了角(CROWN)》是一首Synth Pop风格的歌曲，歌中将青春期的成长与烦恼比喻为“角”，描述了有一天发现长了角之后的慌乱，在遇到与自己相似却有不同的你时的心动情感。

作为防弹少年团的师弟团，TOMORROW×TOGATHER在出道前便已备受关注，新专辑正式发行后，人气更是一路飙升。主打歌MV在上线13小时后便突破了1000万点击量，创下新人出道歌曲MV最短时间破千万的记录。另外，新专辑还在全球44个国家和地区的iTunes专辑榜中拿下冠军，成为当之无愧的“新人王”。