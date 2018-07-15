IMF：韩国需投入大规模追加预算刺激经济

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国际货币基金组织（IMF）对韩国经济的分析大致上可分为两点：第一，需投入大规模追加预算实现增长目标；第二，韩国经济面临结构上的困境。国际货币基金组织提出韩国应投入的追加预算规模为韩国国内生产总值的0.5%以上，以去年韩国国内生产总值计算，约合9万亿韩元以上，相当于去年韩国政府投入的3.8万亿韩元追加预算的2.3倍。该组织还说，越早投入追加预算越有利。在谈到韩国央行的货币政策时，该组织称，韩国应维持宽松的货币政策。综合国际货币基金组织的意见，目前韩国经济的表现差强人意，要实现今年度经济增长2.6%到2.7%的目标也有难度，因此需投入大规模预算提振经济，同时需进行中长期的结构调整和改革。





针对投入追加预算提振经济问题，韩国政府持保留立场，原因是政府今年已编排470万亿韩元的大规模预算。经济副总理洪楠基表示，如果考虑编排追加预算解决雾霾问题，有可能根据经济情况，考虑另行编排预算刺激经济。但有观点认为，如果经济持续走低，政府可动用的政策有限，届时可能会继续追加编排预算。





但新添预算是否能解决韩国经济面临的困境尚属疑问。目前，韩国经济面临内需疲弱和出口减少的双重困境。今年3月1日至10日，韩国出口额仅为110亿美元，同比减少19.1%。出口减少源自世界经济增速放缓，因此有观点对投入追加预算能否有效提出了质疑。此外，韩国经济遇到的中长期阻力也可能影响追加预算的效果。目前，韩国面临劳动市场僵局、大企业和中小企业两极化以及政府过度保护部分大企业等结构上的问题。