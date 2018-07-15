《漫话国乐》 愁心歌 / 杨柳是 / 宣儿岭





到了万象更新的春季，从南方徐徐传来了“报春使者”春花的消息，熬过寒冷又干燥的冬季，变得枯萎的树枝上也发出了新芽，有的还开出了嫩黄的花骨朵，这些生机勃勃的景象令人不禁翘首企盼阳光和煦、鸟语花香的春日早日到来。





古代的时候，春季来临之际也是离别之际。古时候没有汽车，也没有火车，船是最方便的交通工具之一。但到了冬季，河川经常结冰，渡船等船只很难运行，不能坐船，就得绕很长的路走，因此远行的人大都会选择等到风和日丽的春天再上路。随着春天的到来，冰雪也融化了，船只开始纷纷扬帆起航，这时候，码头最常看到的就是出门远行的人与家人、朋友或恋人依依不舍地道别的场面。





高丽时代的天才诗人郑知常在自己的诗《送人》中这样描写春季，人们在码头送行、离别的情景。

“雨歇长堤草色多，

送君南浦动悲歌，

大同江水何时尽，

别泪年年添绿波。”

不难想象，在码头送走恋人的女人从此每晚心里要唱无数遍的《愁心歌》。

{音乐1：西道民谣《愁心歌》/金茂彬（音）}





《愁心歌》的歌词以朝鲜王朝时代著名女诗人李玉峰的诗《梦魂》中的“若使梦魂行有迹，门前石路半成沙”为开头。意思是说，如果在梦中，我的灵魂走动留下痕迹，我家门前的石路中，一半的石头都会磨成沙石。这可能是诗人频频在梦中为了寻找到那个人而到处奔波，因此写出了如此动人的诗歌。





古时候，每逢初春，恋人们在江边码头离别时，送行的人会摘下江边刚发芽的柳枝作为信物送给恋人。那么，为什么柳枝成为信物呢？对此，朝鲜王朝末期的书生李瀷这样分析道，人们都希望给坐船远行的人送礼，因柳树到处皆是，不花钱，也能表达其心意，而且柳枝随便种在哪里，都能落地生根，因此柳枝意味着希望恋人种下柳树，每天看着柳树都能思念自己。





国乐中有一首时调描写了离别之后，一对黄莺在柳树的枝叶间欢快地鸣叫，追逐嬉戏，叫人羡慕不已的场面。

“柳上细枝成丝儿，

恩爱黄莺成梭子，

春日织布成忧愁，

孰曰绿草胜花时。”





诗人将杨柳比喻为织布机，在树上飞舞的黄莺比喻为梭子，想象在柳树上用细枝织布的情景。随着时令进入暮春，织出来的是情思绵绵的忧愁。

{音乐2： 女唱歌曲羽调二数大叶《杨柳是》/曹淳子}





《杨柳是》是国乐中节奏最为缓慢的歌曲之一，歌词仅有43个字，演出时间却长达10分钟，因此听众欣赏这首歌曲时，很难听到歌词，只听到“阿、哦”等母音，好似将说不出口的心里话以长叹、母音的形式吟唱。





接下来为大家介绍的是传统乐队玄琴工厂最具代表性的乐曲《宣儿岭》。据说，这首乐曲是玄琴工厂在最艰辛的时期创作的，曲名中，宣儿（音）是后来加入的成员的名字，在这名成员加入后，乐队终于摆脱了低谷，重新焕发出活力，玄琴工厂认为，这名成员的加入成为乐队音乐生涯的分水岭，因此特别创作乐曲，还用这名成员的名字为其命名。玄琴工厂希望人们听了这首乐曲，都能够克服困难，重现生机。这首《宣儿岭》也是玄琴工厂的成名曲。





每逢初春，总会出现春寒料峭的日子。天气突然骤冷，会让那些翘首以盼春季到来的人感到有些沮丧，但反过来一想，这时候如果有人陪伴自己一同度过，美好的春天是不是就不那么遥远了呢？

{音乐3：《宣儿岭》/玄琴工厂}