韩前总统全斗焕在光州受审

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韩国前总统全斗焕11日以被告人身份前往光州法庭受审，他涉嫌在2017年4月出版的回忆录中损毁死者名誉而遭到起诉。





庭审于当天下午2时30分在光州地方法院201号刑事法庭进行，张东赫为庭审主法官。整个审理长达1小时15分钟。

全斗焕在2017年4月出版的回忆录中主张，已故神父曹皮乌斯曾亲眼目睹直升机向民众开枪的证言子虚乌有。全斗焕于去年5月因涉嫌损毁死者名誉遭到不拘留起诉。神父曹皮乌斯曾表示，亲眼目睹1980年民主化运动时，直升机向民众开枪。回忆录中，全斗焕将发生在1980年的民主化运动定义为暴乱，并表示直升机并未扫射民众，批评曹皮乌斯是“亵渎神职的无耻骗子”。





损毁死者名誉罪指的是表述不符合事实的内容，破坏死者名誉的罪名。若法院判定该罪名成立，被告人将被判处2年以下有期徒刑或500万韩元以下罚款。全斗焕被起诉后，始终回避审判，他时而申请管辖转移，时而申请延期审判。随着光州地方法院今年1月7日向其发出拘票，全斗焕才表明参加审判的意愿，并于3月11日出庭。案件审理的争论焦点是全斗焕是否明知是虚假事实，故意指责神父为“骗子”。全斗焕主张，直升机射击为虚假事实，称神父为“骗子”的言论虽构成侮辱，但不构成损毁死者名誉罪。





备受争议的直升机开枪扫射民众可通过多种途径得到验证。国防部5.18特别调查委员会和检方均认为直升机射击属实。不仅如此，即将进行改造的光州全日大厦10层外壁等地也发现了弹痕。国立科学搜查研究院鉴定认为，直升机在空中悬停的过程中开枪扫射。当时，飞行员在调查中表示，飞机虽以武装状态飞行，但并未开枪，还有部分飞行员拒绝接受调查。但国防部特别调查委员会以军方的多份指示文件和目击者证词为基础，查明了战斗详报（战斗结束后拟定的向上级所作的反映战斗情况的详细报告）等部分军方记录被篡改的事实。同时，委员会还发布了确认陆军1980年5月21日和27日利用直升机向民众开枪射击的报告，称在出动的40余架直升机中，部分攻击直升机和机动直升机向民众开枪射击。检方也在调查中指出，相关部门向民众发布了直升机即将开枪射击的警报。美国大使馆的秘密电文中记录了直升机进行枪击，检方通过该文件判断直升机开枪射击属实。





1979年，曾担任保安司令官的全斗焕发动军事叛乱，掌握国家政权。1980年，作为代理中央情报部长，镇压“5.18民主化运动”，并于同年8月通过间接选举当选总统。





针对全斗焕的下一次庭审将于4月8日下午2时进行。