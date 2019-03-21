大韩民国临时政府成立100周年

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在掀起3.1运动抗拒日帝殖民统治后，大韩民国临时政府在中国上海正式成立。当时在海内外共成立了7个临时政府，后来由位于上海的临时政府统筹管理。大韩民国临时政府追求的是民主主义，是以议政院和宪法为基础的民主共和政治体制，虽设于上海，但可以说以全民支持为根基。





临时政府在成立初期历经艰难，当时国际社会追求稳定和力量均衡，临时政府的活动无法得到国际社会的支持。因日帝压迫，临时政府的活动受限，也难以获得海内外同胞的支持。在成立初期，临时政府资金短缺，到了仅能维持命脉的地步。1932年4月29日，尹奉吉义士在上海虹口公园的壮举为临时政府带来了转机。当天，尹奉吉在日本天皇生日和祝贺日本战胜的会场上朝主席台抛掷炸弹，日军大将和居留民团团长被炸死，海军中将等人身受重伤。尹奉吉义士的壮举引起了全世界的注目，也引起了中方的注意和支持，并获得了海内外韩国同胞的支持与合作。另一方面，临时政府也遭到了日帝的迫害，1932年，临时政府被迫离开上海，后来辗转杭州、长沙、广东和柳州等地。





1940年，临时政府设于重庆，重组为战时体制，建立了光复军，向日本宣战，正式开始了独立战争。1945年韩国光复，在光复时期，临时政府是名副其实的大韩民国政府，是参与独立战争的主体，但当时根据战胜国的协商结果左右一切，临时政府未能获得认定，临时政府人员在返回祖国的时候也以个人身份回国，后来在美国军政的主导下成立了大韩民国政府。但临时政府是大韩民国的根本这一点毋庸置疑，《宪法》中也明文确立了临时政府的法统性。