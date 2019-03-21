BLACK PINK《KILL THIS LOVE》风靡全球 创造韩流女团历史

ⓒ YG Entertainment

BLACK PINK本月5日0点发行了全新EP《KILL THIS LOVE》。

新专辑同名主打歌《KILL THIS LOVE》展现了BLACK PINK更高一层的超凡魅力，新歌发行后即刻火遍全球，并登顶iTunes美国榜单榜首。这不仅是韩国女团首次在该榜单夺冠，同时也是时隔15年后女子组合再次成为榜单第1。

之所以选择该时间段，是应环球唱片之邀，在全球同时公开发行。这也立刻在全球歌迷中掀起热烈反响，新歌不仅成为美国iTunes榜单冠军，同时横扫欧洲、北美以及亚洲多个国家和地区的iTunes冠军。

更让人惊叹的是，BLACK PINK不仅成为美国iTunes榜单首个冠军韩流女团，同时也成为15年来首次夺冠的女子组合。上一次拿下该榜单冠军的女子组合为15年前碧昂丝所属组合Destiny`s Child，夺冠歌曲为《Lose My Breath》。

另外，《KILL THIS LOVE》的MV点击量也在公开后短短10小时后便突破2000万大关，这也打破了韩流女团MV点击量最快到达2000万的纪录。