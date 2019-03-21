少女时代-Oh!GG《懂不懂(Lil' Touch)》MV点击量破亿 再显“国民女团”威力

ⓒ SM Entertainment

少女时代-Oh!GG去年9月5日发行的歌曲《懂不懂(Lil' Touch)》MV在YouTube中的点击量突破1亿大关。

《懂不懂(Lil' Touch)》是少女时代人员变动后推出的首支单曲，与SM娱乐续约的5名成员太妍、孝渊、侑莉、Sunny、允儿组成的少女时代-Oh!GG重新出发后依旧在全球范围内获得了超高人气。《懂不懂(Lil' Touch)》MV在音源公开的同一天上线公开，至本月10日点击量冲破1亿。

至此，少女时代的亿级MV再增一支。此前，少女时代《I GOT A BOY》、《Gee》、《The Boys》3首歌曲MV已突破2亿点击量；《Oh!》、《MR. TAXI》、《PARTY》以及太妍solo歌曲《I》的MV点击量超过1亿。在YouTube中有如此成绩，再次证明了“国民女团”少女时代的全球人气。

不久前少女时代成员秀英在宣传个人电影是也曾表示“再聚应该不会太遥远”，而随着少女时代再添一支亿级MV的消息传出，歌迷也更加期待少女时代能以完整体形式回归。