传统与时代的“结合体”—— 韩国“青松白瓷”公司

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韩国最大的室内设计活动首尔生活设计展于4月3日至7日在首尔南部的COEX会展中心举行。今年的展会规模比以往都要大，300多个品牌参展，展示了家居、室内设计和餐饮的最新发展趋势，以“打造幸福家园”为主题，为28.6万名参观者提供了一场文化盛宴。今天，我们将带领大家走进今年的展会，去那里探访韩国“青松白瓷”公司，他们展出的迷人瓷器作品获得了“生活设计奖”。让我们与青松文化财团商业运营团队负责人全时贤（音译：전시현）女士一道聊一聊他们公司。





韩国“青松白瓷”是朝鲜王朝四大瓷器之一。上世纪20年代和30年代，小山村青松著名瓷器出售至日本各地，包括东京三越百货商店等。但是，瓷器的生产在上世纪50年代停止了，而著名的青松文化遗产再次受到关注要归功于已故的陶瓷艺术大师高万景先生，他一直坚持利用传统工艺制作这种瓷器。





在其他区域生产的白色陶瓷通常由粘土制成。另一方面，韩国“青松白瓷”公司使用白色材质，这种材料仅在青松地区生产。精细研磨的材质呈现乳白色，反复筛选以生产最好的材料。实际上，即使准备基材也需要付出很多努力。以这种方式制作的瓷器非常轻薄，就像蛋壳一样。过去，人们过河的时候都不会背它，以免碰坏它。尽管整个生产过程都和几个世纪前一样由手工完成，但瓷器却大不相同。韩国“青松白瓷”公司文化中心一直致力于研究和开发工作，使人们更容易接触到白瓷。例如，具有现代感的白瓷产品正在吸引着越来越多的消费者。





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就像朝鲜王朝时代的普通人一样，现代人也可以将青松白瓷作为日常用品。韩国“青松白瓷”公司推出了各种适合现代生活方式的产品，包括单人餐具。传统与现代相得益彰，代表着韩国瓷器的美丽与优雅。韩国“青松白瓷”公司在今年的首尔生活设计展上引起了轰动。





韩国“青松白瓷”公司的产品采用从原始自然环境中收集的稀有材料制成。与传统的粘土陶瓷相比，优雅的象牙色瓷器像珍珠一样闪耀。具有传统设计的超薄特性，轻巧但坚固的瓷器即使在今天也适用于日常生活，就像它们已经使用了数百年一样。所有这些元素都演绎着历史，激发了与瓷器相关的故事以及工匠精神。韩国“青松白瓷”公司每年都会在首尔生活设计展上售出大量的青松白瓷餐具，销量很大，需要全年生产。今年和往年一样，韩国和国外的不同公司和机构都达成了品牌合作计划。韩国“青松白瓷”公司决心为白瓷赋予新的时代特性，呈现其完美价值。





青松白瓷反映了浓厚的工匠精神和精湛的工艺。韩国“青松白瓷”公司延续了用传统手法制作白瓷的历史，未来将发展成为一个驰名海内外的韩国瓷器品牌。