“世越号”事故5周年

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举行“世越号”沉船事故追念仪式是为了提醒我们必须铭记事故教训，以后决不能再发生这种因人而起的“人灾”。





“世越号”是往返于仁川和济州间的客轮，事故发生于2014年4月16日上午8时50分许，“世越号”在全南珍岛郡近海倾覆后沉没。事发当时，船上共有476名乘客，其中304人遇难或失踪，获救者仅172人。死者大部分是前往济州岛旅行的安山檀园高中2年级的学生。





沉船事故发生后，若能做好营救工作，就不会有如此多的人遇难。最大的问题是船长和船员应对方法错误，海警也未能做好救护工作。在客轮开始倾斜的时候，船上广播要求乘客留在原地，不要移动。乘客按照指示停留在船内，船长和船员却从船上逃出。海警也曾赶往当地救助，但因指挥官的判断错误，耽误了营救乘客的黄金时间。在此后调查过程中发现了更多问题，诸如客轮急剧改变前进方向、货物超载和捆绑不良以及非法修建船内设施等等。





为查明事故真相，2015年1月成立了特别调查委员会，委员会因调查权和起诉权等引发争论，未能做好具体的调查工作即结束活动。2017年4月“世越号”船体被打捞出水后，船体调查委员会展开了调查活动，但未能得出明确结论。2018年3月，再次成立特别调查委员会，遇难者家属和市民团体也要求对时任政府负责人等18人进行处罚。“世越号”沉船事故发生后，国民的安全意识大为提高，政府应对灾难的体系也大幅获得改善。而彻底查明真相，遏止再次发生类似事故才是治愈遇难者家属悲痛的唯一之路。