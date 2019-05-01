《小委托人》(어린 의뢰인)

导演：张圭声

领衔主演：李东辉/柳善/崔明彬/李周元

类型：剧情

片长：114分钟

上映日期：2019年5月22日（韩国）

其它译名：My First Client/儿童委托人





剧情概要：

律师正烨（李东辉饰）一心只想着功成名就，对身边人和事不闻不问的他，却被多彬（崔明彬饰）和敏俊（李周元饰）小姐弟所牵绊。就在收到盼望已久的著名律师事务所录取通知的那一刻，10岁的多彬向正烨自白称杀害了自己7岁的弟弟，而这一切又与多彬的母亲智淑（柳善饰）有关。感到后悔和抱歉正烨，决定揭开多彬母亲隐藏的秘密……





幕后花絮：

《小委托人》是根据2013年发生的真实事件改编。该片也是韩国王牌男配角李东辉首次担纲男主角的作品。李东辉在媒体电影会中坦言称：“第一次读完剧本时，就让我意识到那些生活中被我忽略的很多东西，我也一直都是怀着愧疚的心情读完了剧本。”电影杀青之后，李东辉也对“英雄”的定义有了新的认识，他认为：“每个人心目中的英雄都是不同的。但对于孩子来说，信守承诺的大人才是真正的英雄。”