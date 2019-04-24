北韩接连试射导弹 半岛局势引关注

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北韩继4日在东海岸地区发射新型战术制导武器后，9日下午再度在平安北道龟城地区发射短程导弹，这是北韩时隔5天第二次进行挑衅。韩国总统文在寅表示，若北韩发射的是弹道导弹，有违反联合国安理会决议的可能。文在寅警告北韩，若这种情况反复发生，将令对话与协商局面陷入困境。

据韩国联合参谋本部9日表示，北韩分别于当天下午4时29分和4时49分在平安北道龟城地区向东发射了两枚疑似短程导弹的不明发射体。联合参谋本部掌握的导弹飞行距离分别为420余公里和270余公里，最高射高为50多公里，导弹穿过内陆坠入东海。

北韩朝中社次日对金正恩9日指导北韩人民军前线和西部战线防御部队火力打击训练进行了报道，并公开了导弹发射场景。北韩曾于4日在东海岸虎岛半岛一带发射新型战术制导武器、240毫米和300毫米口径火箭炮等短程武器，其中数枚射高约达20至60多公里，飞行约70至240公里。

若北韩发射弹道导弹，将违反联合国安理会禁止发射所有种类弹道导弹的决议，这将让问题复杂化。因此本次虽将北韩发射的发射体定性为弹道导弹，但韩美两国则持较为谨慎的立场。相较于强调北韩违反安理会决议，韩美两国更重视保持对话局面的动力。

军事专家们认为，从照片上公开的发射体外形来看，北韩导弹与俄罗斯“伊斯坎德尔”地对地弹道导弹相同，因此被认为是“北韩版伊斯坎德尔”导弹。而美国国防部当地时间9日发表声明称，北韩当天在西北地区发射多枚弹道导弹。韩国军方表示，北韩发射的是短程导弹，但对是否为弹道导弹持保留态度。也就是说，因无法确认北韩是否拥有使用高级技术的“伊斯坎德尔”导弹技术能力，所以需进一步分析。国情院还提出了北韩发射新型武器的可能。“伊斯坎德尔”导弹是射程达500公里的地对地导弹，根据发射位置，可将韩半岛全境纳入射程范围。同时，该导弹还具有复杂的飞行轨迹，在射高50公里左右时进行俯冲和水平飞行，并在目标上空垂直降落，因此，最大射程为40公里的“爱国者”导弹或拦截射高50公里以上弹道导弹的“萨德”系统很难进行拦截。

专家评价称，北韩没有使用直接威胁美国的洲际弹道导弹（ICBM）等导弹，而是发射短程导弹，旨在对外表达强烈不满，释放施压信号，同时态度有所调节。美国即便认为北韩此举属挑衅行为，但仍谨慎主张维持现有对话局面。美国国防部代理防长帕特里克·沙纳罕(Patrick Shanahan)表示，美国打算通过外交手段解决问题。美国总统特朗普也表示，与北韩关系依然良好。在韩国国内，政府原计划向北韩提供人道主义粮食援助，但因北韩发射导弹而“骑虎难下”，但总统府青瓦台反而认为，这进一步确定了向北韩提供粮食援助的必要性，并将继续推进相关计划。