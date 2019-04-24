导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：黄宸(电竞选手)





电子游戏这些年来已经逐渐超越个人娱乐领域，正成为一项全球体育项目。随着去年11月初在韩国举行的“电竞世界杯”中国队夺冠，韩中两国双双成为世界电竞强国。本期节目有请在电竞方面有多年经验的在韩留学生黄宸，为我们介绍一下中国电竞的蓬勃发展及两国间的交流情况。









南：你好！先请你自我介绍一下吧？

黄：我叫黄宸，是来自四川的一名游戏的追随者，参加过英雄联盟线上直播和线下的很多官方活动，在中国接触了很多电竞圈的好友，目前是一名在韩本科生，一直关注着电子竞技也就是e-Sport的发展和成熟的过程。

南：去年11月初，中国电子竞技团队在韩国举办的电竞世界杯当中夺魁，引起了韩中两国游戏爱好者的轰动。能不能给我们介绍一下有关情况呢？

黄：去年11月3号在韩国仁川文鹤竞技场，举行了“英雄联盟S8”全球总决赛，来自中国王思聪投资的IG战队在S8全球总决赛中3:0零封欧洲劲旅FNC。至此，中国LPL赛区7年以来历史首次夺得S系列赛的总冠军！这场酣畅淋漓大快人心的比赛让热爱电竞的人为之流泪。

南：中国队在这项赛事当中的夺魁，意味着什么呢？

黄：英雄联盟这款游戏需要5个人的分工明确以及相互协助，一人失误，可能就会得到不能挽回的局面，中国夺冠的意义不只是资本家大力的投资和选手们的努力，更展现了这一代中国年轻人的活力，还要向世人展示了独生子女也是可以做好团队协作的。









南：随着社会对电子游戏的看法越来越正面，电竞会不会成为一个很有前景的未来型产业啊？

黄：它已经不是未来型的产业，已经是现在进行式了。一款游戏在大众的口碑里取得好评，市场就出现了。投资商试探性投资这款游戏，收入来源于有很多，如战队的同款店铺、成绩奖金、广告投资商，在LPL实行东西分区，分主客场后甚至还有主场的观看门票钱。

南：你觉得韩中两国在电竞方面有哪些互相学习和交流的空间呢？

黄：韩国很早以前就是一个电竞强国了，有很多很有实力也很有经验的选手，他们很多都活跃于中国的各个强队。中国的电竞无论从游戏商品还是从电竞技术方面，都学习了韩国许多方面的经验。如今，中国的电竞也有了很大的发展，很多有实力的强队，比如王思聪的队伍就是其中一个。也有了很多有实力的选手，更令人欣慰的是有了大批的电竞爱好者群体，他们才是推动电竞发展的最大力量。今后韩中两国可交流的空间越来越大，既可以合作也可以竞争，后面的精彩让我们更加期待。