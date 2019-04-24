美国扣押货船 北韩强烈谴责

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北韩外务省发言人14日通过朝中社发表讲话，谴责美国扣押北韩“Wise Honest”号货轮，称此举为非法无理的掠夺行为，要求美方立即返还船舶。





美国司法部当地时间9日以涉嫌违反国际制裁为由，针对北韩“Wise Honest”号货船提起没收诉讼，并扣押船舶。





“Wise Honest”号是一艘1.7万吨级货船，是北韩主要商船之一，于去年4月4日悬挂塞拉利昂旗帜，在关闭船舶自动识别系统（AIS）的状态下在印度尼西亚遭扣押。当时，船只运载2.5万吨左右的北韩煤炭，根据在船上发现的合同，这些煤炭价值约299万美元。印尼海军对船只进行调查并确认无煤炭运输许可后决定将其扣留。联合国报告指出，“Wise Honest”号货船计划在印尼海域与俄罗斯货船进行“船对船”转运。船员们虽主张煤炭从俄罗斯符拉迪沃斯托克装载，但经调查发现，这些煤炭于去年3月在北韩南浦港装船。“Wise Honest”号已在印尼扣押一年，美国司法部本月9日扣留该船舶并提起没收诉讼。11日，美国接管船舶，并牵引至美属萨摩亚进行调查。据悉，印尼法院做出船长无罪判决，所有船员被遣返回国。船舶上装载的煤炭也被印尼法院允许合法销售，转移至其他船只，但因马来西亚政府拒绝入港，因此转载这批煤炭的船舶正停留在公海之上。





美国司法部认为，“Wise Honest”号违反《国际紧急经济权利法案（IEEPA）》，属犯罪收益资产，可对其采取强制措施。“Wise Honest”号将成为因违反国际制裁而遭到扣押的首艘北韩货船。分析认为，美国采取如此强硬的态度是想通过“收紧制裁”这一方法迫使北韩重新回到谈判桌前。对此，北韩予以强烈反驳，但最受瞩目的是反驳力度。北韩以外务省发言人讲话的形式猛烈抨击美国采取的措施，并要求美方返还船舶。尤其是北韩在谈话中使用“非法无理的掠夺”和“强盗行为”等言辞激烈的表达。北韩外务省发言人谈话反应较为激烈，谈话中使用此前北韩与美国对话过程中未使用过的过激言辞，这也表明北韩对美国此举的强烈抗议。美国预测到北韩会强烈反对，因此采取相应措施。美北首脑在越南河内举行的会谈无果而终，各方对话停滞不前。其间，北韩国务委员会委员长金正恩访问俄罗斯，在普京的支持下加强了北韩、中国和俄罗斯阵营，北韩也重启导弹试射。但专家分析称，北韩与美国间矛盾并不会因此激化。对于北韩的谴责，美国并未回应，预计今后也将保持这种基调。目前，北韩虽用激烈言辞反对美国所作所为，但若未来双方对话取得进展，北韩的这种强硬立场也有望改变，展现政治灵活性。