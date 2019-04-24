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韩国是典型的农业国家，农业曾经是韩国经济的基础产业，截至上世纪60年代，7成以上的人口从事农业生产，农业占GDP的三分之一，韩国于上世纪70年代末实现了主食大米的自给自足。





自70年代以来，韩国经济取得了迅猛发展，随着生活水平的提高、产业结构的变化、人工费的上涨以及世界贸易自由化浪潮，韩国农业也发生了巨大的变化。韩国政府一直以来重视农业，随着农业技术的进步，90年代基本实现了农业机械化，农业的发展也带动了化肥、农业机械、种子等农业相关产业的发展。





据统计，2018年从事农业生产的农业人口为231万5000人，占总人口的4.46%，相较1970年的50.6%大幅减少。随着农业人口剧减，农家户口的数量也在不断减少，从1970年的240万户降至2018年的102万1000户。问题是农业劳动力的老龄化问题日趋严重。上世纪70年代，50岁以上的农业人口比例不到20%，2018年65岁以上比例为44.7%。老年人因年迈力衰放弃务农或改行，也导致农业人口逐年减少。2017年，韩国的耕地面积为162万公顷，占国土面积的16%，平均每个农户占1.5公顷。





大米是韩国主要粮食作物，在农业生产中占据最重要的地位。水稻产量在1988年达605万吨，创历史最高纪录，然而随着大米消费量的减少以及高附加值作物产量的提高，水稻的种植面积也在逐年下降，2017年水稻生产量为397万吨，史上首次跌至400万吨以下。虽然大米产量依然很多，但2017年韩国的粮食自给率为48.9%，谷类作物自给率为23.4%，在OECD成员国中排在倒数第3，这是因为韩国从韩国战争之后得到美国的小麦等作物的无偿援助，且进口更便宜，因此种植小麦等作物的农家很少，自给率也很低。比如，小麦的生产量仅占1%，因此9成以上的小麦、玉米等作物从美国、加拿大等国进口。韩国的主要农产品除了水稻以外，还有麦类、豆类、谷类作物、蔬菜等园艺作物以及烟草、人参等特种作物，尤其近年来，得力于积极培育高效作物，果树、花卉等特种作物得到很大的发展。





2017年，韩国农家的年平均收入为3823万韩元，年均收入超过1亿以上的农家有3万6000户，占总农户的3.6%。农家的收入为城市居民收入的63.3%，城乡居民收入有较大的差距。