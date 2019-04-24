韩美联军司令部迁至平泽 移交战时作战指挥权

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韩国与美国共同决定，另任命韩军大将为行使战时作战指挥权的未来联合军司令，并将韩美联军司令部迁至位于平泽的驻韩美军基地“汉弗莱营”。





韩国国防部长官郑景斗与美国国防部代理部长沙纳汉3日在首尔举行会谈，并在会后发布包括上述内容的联合新闻稿。





两国防长决定另行任命韩军大将意味着韩美未来联军司令不由韩国联合参谋议长兼任。联合参谋本部与驻韩美军司令部此前向韩国与美国国防部提出该方案，两国防长在本次会谈中正式予以批准。





未来联军司令部是随着韩美战时作战指挥权移交，指挥体系发生变化，代替韩美联合司令部职能所设组织。在目前的韩美联合司令部司令中，美军大将担任司令，副司令则由韩军大将担任。





此前，韩美就未来联军司令由联合参谋议长或地上作战司令兼任等方案进行了讨论，但遭到美方反对。韩国国防部解释称，联合参谋议长在战时辅佐国防部长发出的军令，同时担任戒严司令、联合防卫本部长、联合防卫司令、军事外交任务和指导联合司令部后方基地等，负担过大。因此，将联合参谋议长与未来联军司令分离是最行之有效的方案。





两国防长还决定，将位于首尔龙山基地的韩美联合司令部迁至平泽美军基地。从去年起，双方便考虑将司令部迁至国防部，但驻韩美军兼韩美联军司令罗伯特•艾伯拉姆斯就任后风向大变，最终选定平泽基地。





韩国国防部表示，韩美重点考虑作战效率、执行任务条件、搬迁时间与费用以及龙山基地搬迁保障这四点；双方一致认为，该措施有利于提升联合司令部的作战效率和联合防卫态势。





上述韩美联军动向均是根据作战权移交而做出的。





韩美战时作战指挥权韩美移交在两国达成首次协议后被持续推迟，目前双方决定“有条件的移交”，即韩军掌握可主导韩美协防状态的核心军事能力、韩军具备及早应对北韩核导威胁的能力、半岛及地区安全环境适合移交战权；韩国需满足上述三项条件才可移交战时作战指挥权。目前，除半岛及地区安全环境外，韩国满足其他两项条件。





因此，韩美将于今年8月举行联合军演，该演习将对韩军收回战时作战指挥权所需的“初始作战能力（IOC）”进行检验与评估。 本次演习按照未来联军指挥编制实施，由韩军大将担任司令，美军大将担任副司令。





若韩美成功移交战时作战指挥权，未来联军司令部将对韩军与美国增援军行使作战权，这将成为美军首度接受他国军队作战控制的事例。





此外，也有观点认为，移交战时作战指挥权可能会在文在寅总统任期内完成。2020年和2021年将分别进行“完全运用能力”与“完全任务执行能力”检验，若这些程序顺利进行，韩美可能于2022年移交作战权。