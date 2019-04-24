PRISTIN成立仅2年后遗憾解散 部分成员组新团重新出道

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女团PRISTIN解散后，4日多位音乐界相关人士透露，部分PRISTIN原成员将会以林娜荣为核心，组成新组合，重新出道。

PRISTIN上月对外宣布了解散的消息。成员身披“Produce 101”光环组成PRISTIN出道后，一度被看好将会成为大势女团。未曾想出道仅2年后便解散，让歌迷十分震惊。

PRISTIN出道虽有2年，但以完整体活动的时间满打满算仅有4个月，因此使得歌迷受到不小冲击。期间虽推出小分队PRISTIN V，但并不足以满足歌迷对全员活动的期待。PRISTIN 2017年8月发行第2张EP后就再无新作品面世，歌迷在苦等1年8个月后，竟等来团队解散的消息。

在宣布解散后，PRISTIN成员也纷纷向歌迷表达了歉意。但PRISTIN解散，并不意味着成员们退出歌坛，部分成员将会重新集结，组成全新组合再次出道。

以林娜荣为主力组成的新团，已经与新公司缔结合约，目前成员们已经开始为重新出道做准备。据悉，新团除了林娜荣等部分PRISTIN原成员外，还会有才貌兼备的练习生加入，将会拥有崭新的风格与形象。

新团出道日期尚未确定，但将以今年内出道为目标进行筹备。