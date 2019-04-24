ⓒ Getty Images Bank

夏天气温高，很多家庭离不开空调，但又担心空调耗电太大，一月下来爽了也心疼了。空调怎么用才能省电一些呢？

空调温度不宜太低。很多人习惯将空调温度开得太低，甚至开着空调裹着被子。殊不知人体最适宜的温度是24-27度，长时间开太低，会容易让人患上空调病的。另外，温度每高两度，省电率在10%以上，所以还是先调低降温，而后换成适宜温度吧。

空调不宜放置在高温处。空调应避免暴露在阳光下，而是放置在房间的阴面，也能节省不少的电。

选空调要考虑空间大小。选空调的时候，要根据使用面积的大小来挑选，功率太小的空调，制冷效果差，连轴工作，也会消耗不少电，房间小但是空调功率太大，也会浪费不少的电。

定期清洗空调。空调使用一段时间就要进行清洗，沉积的灰尘容易塞住过滤网孔，影响到制冷效果。另外，造成通风口的堵塞，热量不能及时排出去，使用功率就会增加，当然就耗电更大。所以，还是定期清洁吧。

另外，推荐大家空调配合电扇使用，能更省电。一般大家买了空调就直接把风扇给扔掉或封存起来。其实风扇配合空调降温是一个非常好的办法。在开启空调的同时打开风扇，不仅可以获得比空调设定温度低1-2度的感觉，同时还可以帮助室内空气流通，预防“空调病”的发生。

空调按键省电学问。首先是睡眠模式。大家平时用空调的习惯可能是进屋，然后开机，温度调最低。于是忽视了一些遥控器上面的其它按键，比如很多空调都具备的睡眠模式，就非常适合夜间睡眠使用，空调会自动调整温度，并且每间隔一小时就会自动升高1度，两个小时后不再改变。合理使用睡眠模式不仅可以达到节电20%的效果，同时也可以防止夜间睡眠温度过低给人体带来的伤害。

另外，定时关机。比如，养成出门前一刻钟关空调的习惯，这样可以省不少电。空调关闭后，有一段时间都还是凉快的，所以这些时候的电量也就省下了。

（文中窍门来自李雪听友）