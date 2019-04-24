第十八届亚洲安全会议暨香格里拉对话会的成果与课题

导 播：金博

主持人：全家霖（韩国湖西大学教授）

专 家 : 徐明济（时事评论家）

刘纯恒（自由亚洲广播电台首尔特派记者）





第十八届亚洲安全会议暨香格里拉对话会5月31日至6月2日在新加坡举行。约40个国家的国防部长、军队高官和专家学者与会。韩国国防部长官郑景斗在会上发表演讲，与美国和中国等多国防长相继举行多边与双边会晤。各国代表就亚太地区安全局势、韩半岛局势、亚洲安全秩序等议题举行全体会议和特别小组会议进行讨论。亚洲安全会议又称为香格里拉对话，由英国国际战略研究所发起，在新加坡政府支持下于2002年开始举办，因首次正式会议在新加坡香格里拉饭店举行而得名。本届亚洲安全会议结束后，韩国国防部长官郑景斗与代行美国国防部长职务的帕特里克·沙纳汉(Patrick Shanahan)3日上午在首尔举行会谈，就韩半岛安全问题合作方案、今年下半年韩美联合演习以及战时作战指挥权移交等进行了讨论。本期的《时事焦点》节目邀请两位专家，就本年度亚洲安全会议的内容与成果进行分析与探讨，并就韩美安保和中美对峙等敏感性焦点问题进行讨论。欢迎收看！