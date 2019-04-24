韩国前总统金大中夫人李姬镐女士逝世

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韩国已故前总统金大中夫人李姬镐女士10日晚逝世。李姬镐女士在政治和女性运动史上留下了巨大的业绩，是韩国历史上最有影响力的一位总统夫人，在南北韩关系方面也曾肩负起重要任务。





李姬镐女士出生于1922年，曾在梨花高等女子学校和梨花女子专门学校就读，1950年毕业于首尔大学师范学院，后赴美国留学，是当时较为罕见的精英才女。1958年回国后，她在基督教女青年会（YWCA）担任总务，投身女权运动。她还任职女性问题研究会会长，在修改男女不平等法案等方面扮演了重要角色。在她的领导下，还成立了众多女性团体参加的“女性团体协议会”。





1962年，李姬镐不顾亲友们的反对，与政治家金大中结为夫妻，成为金大中最亲密的政治伙伴。金大中曾遭绑架、入狱、被软禁等诸多磨难，李姬镐一直陪伴左右。1997年，金大中终于成功当选总统，李姬镐成为第一夫人后，在儿童和女权运动等方面作出了贡献，更多地活跃于女性政治领域。在她的努力下，当时韩国成立了女性部。服务团体“爱心的朋友们”和“女性财团”也是在她的领导下成立的。





在南北韩关系方面，她的贡献更为突出。在对北韩问题上，金大中总统实行“阳光政策”，曾在2000年成功举行首次南北韩首脑会谈，并在同年获得诺贝尔和平奖。金大中逝世后，李姬镐女士成为阳光政策的继承人，在改善南北韩关系上担任了重要角色。2011年12月，李姬镐女士前往平壤吊唁北韩国防委员长金正日，与现任北韩国务委员长金正恩见了面，她是首次和金正恩见面的韩方人士。





北韩是否会派遣吊唁团前来韩国进行吊唁备受瞩目，前总统金大中逝世时北韩也曾派遣吊唁团。由于李姬镐女士曾前往北韩吊唁金正日，北韩派遣吊唁团的可能性较大，借此机会南北韩能否进行对话，为解决无核化问题找出新的突破口极为引人关注。