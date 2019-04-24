



生日：1994年10月24日

出生地：旧金山

身高：165cm

血型：A

学历：成均馆大学表演艺术系

出道：f(x)唱片《LACHATA》（2009）





郑秀晶出生于美国，拥有韩美双重国籍。郑秀晶的家人可谓“文体一家亲”，父亲曾是拳击手，而母亲曾是体操运动员，其姐姐则是少女时代前成员郑秀妍（Jessica）。

郑秀晶6岁时被星探发现，进入SM娱乐公司成为旗下练习生。经过3年多的训练后，与宋茜、Luna、Amber、雪莉组成f(x)，以歌手身份出道。

除了随f(x)发行唱片外，因其靓丽的外形条件，从出道第二年开始，便频繁在影视剧作品中亮相。随着参演并主演多部人气电视剧，其演技也日趋成熟，成为韩流演艺圈中的一线女演员。





主要作品：

·唱片

f(x)：

《LACHATA》（2009，出道唱片）

《NU ABO》（2010）

《Pinocchio》（2011）

《Electric Shock》（2012）

《Red Light》（2014）

《4 Walls》（2015）

个人：

《哽咽》（2014，《对我而言，可爱的她》OST）

·电视剧：

《越看越撒娇满分》（2010，出道影视作品）

《High Kick 3》（2011）

《继承者们》（2013）

《对我而言，可爱的她》（2014）

《机智的监狱生活》（2017~2018）

《Player》（2018）





主要获奖经历：

MBC演艺大赏 喜剧单元女子新人奖（《越看越撒娇满分》，2010）

第51届韩国百想艺术大赏 电视类人气女演员奖（《对我而言，可爱的她》，2015）