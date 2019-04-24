防弹少年团创美公告牌韩国组合新纪录
2019-04-24
#明星档案 l 2019-06-11
生日：1994年10月24日
出生地：旧金山
身高：165cm
血型：A
学历：成均馆大学表演艺术系
出道：f(x)唱片《LACHATA》（2009）
郑秀晶出生于美国，拥有韩美双重国籍。郑秀晶的家人可谓“文体一家亲”，父亲曾是拳击手，而母亲曾是体操运动员，其姐姐则是少女时代前成员郑秀妍（Jessica）。
郑秀晶6岁时被星探发现，进入SM娱乐公司成为旗下练习生。经过3年多的训练后，与宋茜、Luna、Amber、雪莉组成f(x)，以歌手身份出道。
除了随f(x)发行唱片外，因其靓丽的外形条件，从出道第二年开始，便频繁在影视剧作品中亮相。随着参演并主演多部人气电视剧，其演技也日趋成熟，成为韩流演艺圈中的一线女演员。
主要作品：
·唱片
f(x)：
《LACHATA》（2009，出道唱片）
《NU ABO》（2010）
《Pinocchio》（2011）
《Electric Shock》（2012）
《Red Light》（2014）
《4 Walls》（2015）
个人：
《哽咽》（2014，《对我而言，可爱的她》OST）
·电视剧：
《越看越撒娇满分》（2010，出道影视作品）
《High Kick 3》（2011）
《继承者们》（2013）
《对我而言，可爱的她》（2014）
《机智的监狱生活》（2017~2018）
《Player》（2018）
主要获奖经历：
MBC演艺大赏 喜剧单元女子新人奖（《越看越撒娇满分》，2010）
第51届韩国百想艺术大赏 电视类人气女演员奖（《对我而言，可爱的她》，2015）
2019-04-24
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