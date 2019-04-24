美国要求韩国抵制华为 韩政府保持尊重企业自主权的立场

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华为问题的重点在于美国断绝与中国通信装备公司华为的业务往来。美国还要求包括同盟国、友邦在内的世界各国断绝与华为的业务往来。这不仅是美中贸易战的一部分，也是两国技术战争的一环。也就是说，美国要求不要用华为的产品，以实现贸易战争的目标，同时美国还试图切断华为供应链，阻止尖端技术被转移至中国。





在此问题上，美国强调的是安全。美国警告如果利用华为的装备，那么重要机密会被泄密给中国。但华为及中国方面表态，绝对没有这个可能性。中方表示，为了向中国施压，美国过度夸大忧虑。世界各国政府也对此问题采取不同的态度。部分美国同盟国和主要友邦认为，使用华为装备没什么问题。但也有国家支持美国抵制华为的行动。这一问题在韩国也引起议论纷纷。韩国曾在引进LTE，即第四代移动通信网络时也出现过同样的争议。2013年， LG Uplus引进华为的装备。这时，美国也对此表示忧虑。美方称，华为的装备会被用于监督同盟国通信。





美国驻韩国大使哈里斯公开敦促韩国抵制华为。哈里斯称，华为会受到中国政府不可拒绝的强迫，或不遵守司法程序的要求。这意味着如果中国政府要求，那么华为就会为中国政府开放“后门”（Backdoor）。因此，有必要严格对待购买华为装备的问题。可韩国政府以尊重个别企业的自主权为由，对此问题保持中立的态度。事实上，韩方对美国的上述要求几乎持否定的态度。青瓦台在网络安全问题上也表态，不存在安全问题。但也有人对此问题深表忧虑称，华为可以合法潜入国家核心通信网络。有关专家于13日在由军事安保支援司令部主办的会议中作出了上述表示。他们称，如果通过“后门” 潜入通信网，那么除了制造公司之外，他人不能发现相关情况。这意味着不能排除中国通过“后门” 窥视韩国通信信息的可能性。