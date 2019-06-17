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作为韩国最具代表性的发酵食品，泡菜是用白菜、萝卜等蔬菜与辣椒面、大蒜、虾酱等调料腌制而成的存储菜，是韩国家庭每餐必不可缺的小菜。韩式泡菜对健康有很多好处，热量与胆固醇低，膳食纤维丰富，含有多种维生素，有助于新陈代谢，预防动脉硬化与高血压等疾病，堪称首屈一指的健康食品。





韩国的泡菜种类多达300多种，白菜、萝卜、黄瓜、卷心菜、小葱、茄子、韭菜等很多蔬菜都可以用来做泡菜，其中韩国人最常吃的是白菜泡菜与辣萝卜（萝卜泡菜）。





韩式泡菜的做法是比较有难度的，而且步骤又多，如果少放调料等只要有一点差错，味道就不够美味、地道。以前韩国的家庭主妇大都在家里亲手腌制泡菜，但随着现代生活节奏变快，加之在超市、传统市场等地都可以很方便地购买现成或包装好的各种美味泡菜，因此如今很多人都是买来吃。





以前我们多次在节目中给大家介绍过白菜泡菜的做法，今天给大家介绍在家做超级简单的萝卜泡菜。首先，材料需要：白萝卜1条、蒜泥1勺、大葱1根、姜泥半勺、虾酱2勺、食盐少许、砂糖1勺、辣椒面适

量。

步骤是：1.把白萝卜洗净后去皮，并切成2、3厘米左右的方丁。

2. 把萝卜丁倒入容器里加入2勺食盐拌匀，腌渍2、30分钟，直到萝卜丁软化，去除并沥干水分待用。

3.将蒜泥、葱花、辣椒面、姜泥、虾酱等所有调料倒入容器里搅拌均匀。

4.将萝卜丁与上述佐料合在一起搅拌均匀，让萝卜丁与佐料充分混合。这时候，辣味与咸淡可以按照个人喜好来调节。

5.把拌匀的辣萝卜装入玻璃瓶或塑料盒中加盖，置放于阴凉处，春季放1、2天，辣萝卜熟了再放入冰箱保存就可以了。